AVA KARABATIĆ ZABRINULA FANOVE: ‘Imala sam ogromnu nezgodu i jedva izvukla živu glavu. Izdali su me najbliži…’

Uvik sam bila ..Ne volim javnost i to….Kao sto..Ne mogu vjerovati da ga nema…Ali jedno znam..Hvala ti…Sto u pepelu pepela..zrno pak ..zrno mogu ustati.."Mars i nauci heksimetar,,"..Idi pij u ",,a ti…,Katula ces objasniti …Danijele falis…Tvoj duh..tvoj duvan..Ja se volim nasaliti..Ali bol ne prestaje..