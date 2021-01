AVA KARABATIĆ U VELIKOJ DRAMI: ‘Objavljivali su odvratan sadržaj, gole slike, želim da se zna da to nisam ja’

Avin prvotni profil je uklonjen s Instagrama, a ona je zbog njega mogla pretrpjeti i ozbiljne sankcije

Starleti Avi Karabatić u tri navrata provaljeno je na Instagram profil koji je imao preko 120.000 pratitelja. Prvi put se to dogodilo u rujnu prošle godine. Ona je to odmah prijavila i profil joj je vraćen. No, nepoznati počinitelji opet su joj u studenom hakirali Instagram, a Ava je angažirala odvjetnicu Andreu Cvitanović Vrzić koja je podnijela kaznenu prijavu, piše 24 sata.

“Nisam mogla ući u svoj profil, tri tjedna je bio blokiran i u međuvremenu je preimenovan u ‘Balkanske najzgodnije cure’. Objavljivali su odvratan sadržaj, gole slike, želim da ljudi znaju da to nisam ja stavljala. Pisala sam Instagramu i zaštitili su me i ponovno sam onda imala pristup tom profilu”, kazala je za 24 sata.

No, već sredinom siječnja Avi je opet hakiran profil i ona mu opet nije mogla pristupiti. Otvorila je novi profil, no živi u strahu da bi novi “vlasnik” njenog starog profila mogao drugim ljudima slati prijeteće poruke ili ucnjenivati druge ljude.

“Još jednom ponavljam, imam novi profil i samo on je moj. Vidjela sam da su otvoreni profili na moje ime i na drugim društvenim mrežama kao što su Twitter, Tik Tok i slično, ali to nisam ja. Netko se koristi mojim imenom. Znam da ljudima to možda izgleda kao: ‘Ah, samo ti je hakiran profil’, ali moraju shvatiti da sam ja to godinama stvarala.

Ava je napravila novi profil

Imala sam suradnje s hotelima i raznim brendovima tako da sada ne mogu ni raditi. Da bi ljudi povjerovali da im se prava Ava javlja, jer su u nevjerici pošto imam tek nešto više od deset tisuća pratitelja na ovom novom profilu, moram im slati glasovne poruke. Tek tada znaju da sam to ja. Nadam se da će se situacija brzo riješiti”, ispričala je Ava.

Odvjetnica Cvitanović Vrzić je za 24 sata rekla kako je Ava u studenom podnijela kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka, s obzirom na to da je treća osoba koristeći se njezinim profilima na društvenim mrežama, a to se poglavito odnosi na Instagram, objavljivala eksplicitni sadržaj u njezino ime.

“Radi se o pretežito pornografskom sadržaju pa je Ava radi osobne zaštite podnijela prijavu, dok sam ja kao njezin opunomoćenik 15. siječnja po njezinom nalogu sačinila dopunu kaznene prijave s možebitnim dokazima koji se odnose na počinjenje kaznenog djela od strane treće osobe”, pojasnila je odvjetnica.

“Obzirom da je moja stranka imala verificiran Instagram profil kojeg nije lagano dobiti, taj isti profil s njezinim imenom i prezimenom je preimenovan u naziv ‘Balkanske najzgodnije cure’ i putem njega se objavljivao vrlo neugodan sadržaj. Zbog tih objava je na koncu moja stranka mogla odgovarati”, rekla je odvjetnica.