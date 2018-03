Ava Karabatić sa Špirom nastradala u prometnoj

Ava Karabatić otkrila je za net.hr kako je u prometnoj nesreći koju je u subotu navečer u Zadru skrivio njen zaručnik Špiro zadobila lakše tjelesne ozljede.

“Dobro sam, hvala Bogu, lakše sam ozlijeđena, povrijedila sam oko, no nije ništa strašno. Odmaram se kod kuće, uz mene je moj zaručnik Špiro, koji je prošao neozlijeđeno, njeguje me. Udarili smo u parkirani automobil, ali ne sjećam se da smo udarili i u prometni znak, možda i jesmo, ali sve se dogodilo jako brzo”, rekla je Ava Karabatić za net.hr, koja je potvrdila da je njen dragi Špiro bio pod utjecajem alkohola kada se dogodila prometna, i to, navodno, zbog neprilagođene brzine.

“Išli smo se malo zabaviti nakon dugo vremena, malo smo popili, tko je znao da će se to dogoditi”, rekla je Ava, koja je nakon prometne završila i na hitnoj, ali je puštena na kućnu njegu.

“Svi su bili jako ljubazni na hitnoj, zahvaljujem im se, to su naši Zadrani, poslali su me doma da mirujem pet dana”, zaključila je Ava, koja je dodala i kako joj je prometna poremetila poslovne planove, ali da se nada da će sve ipak biti u redu.

