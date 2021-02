AVA KARABATIĆ OTKRILA DA NAJBOLJI RUKOMETAŠ SVIJETA ČESTO GLEDA NJENE FOTKE: ‘Ja sam bik, a on vaga. Bilo bi napeto do kraja’

Ava se Hansenu nije još javila privatnom porukom, no možda bi, tvrdi, to i napravila da nije imala problema s Instagramom

Ava Karabatić (32) otkrila je da njen Instagram profil često gleda danski reprezentativac i trenutno najbolji rukometaš svijeta Mikkel Hansen (33), piše 24 sata. Starleta je rekla kako je nekoliko puta kroz godine gledao njene objave na Storyjima.

AVA KARABATIĆ U VELIKOJ DRAMI: ‘Objavljivali su odvratan sadržaj, gole slike, želim da se zna da to nisam ja’

“Veliki sam ljubitelj sporta, pogotovo rukometa. Rekla bih čak da ga volim više od nogometa, iako pratim sve, i tenis, košarku… Ali baš mi je bilo drago kad sam vidjela da je Mikkel gledao ono što objavljujem i to nekoliko dana nakon što je bilo finale SP u Egiptu na kojem je Danska dobila Švedsku 26:24. Za Dansku sam i navijala, oni su rukometna velesila”, kazala je za 24 sata.

Ava se Hansenu nije još javila privatnom porukom, no možda bi, tvrdi, to i napravila da nije imala problema s Instagramom. Naime, u tri navrata provaljeno joj je na profil s plavom kvačicom koji je imao više od 120.000 pratitelja. On je deaktiviran, a Ava je napravila novi. Ne želi se, kaže, blamirati jer bi Hansen mogao pomisliti kako to nije ona već lažni profil.

SHRVANA AVA KARABATIĆ ZBOG INSTAGRAMA BILA NA POLICIJI: ‘Teško mi je i pod velikim sam stresom…’

Na pitanje tko bio bolji da zaigra s Mikkelom, odgovorila je da bi bilo neriješeno.

“Bilo bi neriješeno. Ja sam u horoskopu bik, a on vaga. Bilo bi napeto do kraja”, rekla je.