AVA KARABATIĆ O TIJANI AJFON: ‘Dosta sam šutjela, meni su prijetili i vjerojatno ću sad uništiti samu sebe. Danas objavljujem sve”

U 14h izlaze sve prepiske, screenshotovi, ekskluzivne privatne fotografije, i svi detalji oko situacije s elitnom prostitucijom, kokainskoj zabavi/žurci. Vidit će se tko priča, a tko ne priča istinu. Dosta sam šutila, meni su prijetili, i vjerojatno ću sad uništiti samu sebe, ali moja bikovska narav i dalmatinski temperament su jednostavno jači od mene same. Ne bojim se nikog, posebno ne kvazi kriminalaca, a kad pročitate tko je sve koristio usluge smučit će vam se u želudcu gdje živimo. Ponavljam ne bojim se nikog.