AVA KARABATIĆ PRIZNALA DA JE BILA OVISNA O ALKOHOLU: ‘Sve što sam imala prolila sam u WC. Trijezna sam već dva mjeseca’

Ava tvrdi da joj je alkohol davao osjećaj svemoći i slobode o kojemu je vrlo brzo postala ovisna

Starleta Ava Karabatić je na svom blogu otkrila da se dugo borila s ovisnošću o alkoholu koji ju je, kako tvrdi, opuštao i oslobađao od neugodnih osjećaja.

“Kako god, poslije silnih razočarenja i svega, utjehu sam pronašla u alkoholu. Pila sam nonstop, baš sam bila ovisna. Kasnije sam dobila posao TV voditeljice na nacionalnoj televiziji. Tada je sve bilo dobro, ali problem nije nestao, i dalje sam pila. Kad govorim o alkoholu mislim na vino. Za vrijeme dok sam vodila emisiju, uvijek prije sam popila jedan mali pelinkovac, to mi je ok jer smatram da nije štetna mala količina alkohola koja stvara osjećaj opuštenosti, gubitak sramežljivosti. Takvo psihičko stanje poticalo me je na druželjubljivost i olakšavalo mi je bliskost s drugim ljudima, pred kamerama kada se osjeća toliki pritisak. Alkohol me oslobađao od osjećaja umora, iscrpljenosti, dosade te me dovodio u ugodna emocionalna stanja. To bi sve bilo dobro da sam ostala na umjerenoj dozi nekada, kao npr. čaša vina poslije ručka itd., Problem se dogodio kada sam se navukla previše”, napisala je.

Trijezna je već dva mjeseca

“Euforija mi je rasla i stvarala osjećaj svemoći i slobode kao i osjećaj da sve mogu postići s lakoćom. Prihvaćala sam uljepšanu i idealiziranu verziju same sebe. Svaki put kada sam se otrijeznila i suočila s realitetom imala sam potrebu da ponovim osjećaj lažne svemoći”, napisala je u nastavku.

Kako tvrdi, već dva mjeseca nije popila ni kapi, a svoju je priču podijelila kako bi pomogla drugima koji se bore s istim problemom. “Sav alkohol koji sam imala u stanu sam prolila u wc. Tjedan dana nisam pila i bilo mi je teško jer kada se na nešto naviknete to vam fali. Nakon jednog tjedna nisam osjetila poriv za alkoholom. Puna dva mjeseca bez kapi alkohola. Možda i nisam dotakla dno jer sam imala bliske osobe da mi pomognu, ali mnogi nemaju i zato im želim pomoć. Sve je do vaše glave i psihe, ako vi ne odlučite sami da morate prestati, nitko neće osim vas”, zaključila je.