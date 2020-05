AVA KARABATIĆ NE ODUSTAJE OD POLITIKE: Kandidirat će se i na parlamentarnim izborima; otkrila koju je izbornu jedinicu izabrala

View this post on Instagram

Službeno sam odabrala x.izbornu jedinicu za kandidaturu. S obzirom da sam ovaj put sigurna da ću uspjet skupit potpise, zamolila bih vas ako vjerujete u ovu iskrenu, pomalo ludu, naravno pozitivno, ženu, da izađete 5.7 i glasate za mene na parlamentarnim izborima. Volim vas.❤