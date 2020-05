AVA KARABATIĆ NAJAVILA KANDIDATURU NA NADOLAZEĆIM IZBORIMA: ‘Borit ću se za ljudska prava’; pazite kakav je slogan odabrala

View this post on Instagram

I došao je taj dan, službeno najavljujem kandidaturu na parlamentarnim izborima Republike Hrvatske. Opet sam sama, tj. nezavisna kandidatkinja. S obzirom da sam uvijek svoja i da imam određene principe nisam se htjela učlaniti u neku stranku jer ne podnosim lažni moral.Smatram da sam dovoljno jaka da sama uđem u bitku.Svjesna sam da ću dobiti dosta kritike i ''hejtera'', ali ja ne mogu protiv sebe, svi su mi govorili ''nemoj'', ali ta moja upornost i ambicioznost jednostavno je jača od svih mogućih hejtera. Ja za nekog mogu biti najveća k.. samo zato što se slikam provokativno, mogu biti obična starleta, ali ne zaboravite da je ta starleta bila najbolja učenica u srednjoj školi, zato je i dobila stipendiju grada Splita i zato je otišla i uspješno diplomirala državni Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, i s obzirom da sam diplomirana profesorica talijanskog i latinskog jezika smatram se dovoljno elokventnom da raspravljam o društvenim problemima koji se tiču svih Hrvata. Ne želim isticati školovanje kao moju prednost jer smatram da me životna škola još više naučila. Za vrijeme predsjedničkih izbora prolazila sam najteži period u svom životu, od razvoda roditelja do burnog prekida duže veze. Ovaj put slogan nije ''sve ću vas zadovoljiti'' već sam odabrala ''fer igra'', u životu uvijek igram fer bez maske na licu, zato sam i pobjeđivala u reality formatima, nisam imala taktiku i bila sam svoja. Ako netko misli da bi moj ulazak u sabor bio reality program neka se zapita zar već sad nije reality, i zar nemaju dovoljno dvorskih luda. Ja sam jako temperamentna osoba, dalmatinka sam i znam jako povisiti ton kada treba, mrzim nepravdu. Od mene možete očekivati da ću se žestoko boriti za ljudska prava, pa makar me morali prisilno izvoditi iz sabornice. Znati ću udariti šakom od stol i ono najvažnije ''nikog se ne bojim i nemam dlake na jeziku''.