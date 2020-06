AVA KARABATIĆ IPAK NEĆE NA IZBORE: ‘S velikim razočarenjem moram vas obavijestiti da su mi liste bile nevažeće…’

View this post on Instagram

Bliže se parlamentarni izbori. Ovaj put birate sami saborske zastupnike, ili je HDZ ili SDP, a uvijek se svede na isto, da ne kažem što. Ako želite prave promjene, ako želite jaku i čvrstu ženu s karizmom zaokružite moje ime na listiću i zajedno odradimo mandat. ❤💎 vjerujem u vas!!! Idemo jako!!!! Make up @anasstudio_dubrovnik