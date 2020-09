ATRAKTIVNA RIJEČANKA U ‘ZADRUZI’ LJUBILA DRUGU NATJECATELJICU: ‘Je li moguće da se ovo događa?’

View this post on Instagram

Haha to Jovana idemoo pokazi maloj kako se igra rijaliti hahaha kako je zazvali bez pardona 😁sto bi rekao Filip "meso bi jela Monika sa mrtvog coveka" da stigne do cilja eto potvrde 😜🍷hahaha kada ulazi Sanja!??? 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜 #zadruga3 #zadrugaofficial #zadrugatv #zadrugari #monikahorvat