ATRAKTIVNA ANĐELA I DINAMOVAC IPAK NISU PREKINULI: Unatoč trzavicama razmišljaju o vjenčanju

Atraktivna Sinjanka i Dinamovac uselili su se u zajedničku kuću nakon samo mjesec dana veze

Manekenka Anđela Šimac potvrdila je za Exkluziv da nije prekinula vezu s Dinamovcem Lirimom Kastratijem.

Podsjetimo, o njihovom prekidu počelo se šuškati nakon što su izbrisali zajedničke fotografije s Instagrama, a medijima i društvenim mrežama počela je kružiti stara snimka Anđele i njenog bivšeg dečka, talijanskog nogometaša Marija Balotellija.

BUJNA ANĐELA OTKRILA DA JE S DINAMOVCEM PREKINULA ZBOG TALIJANSKOG NOGOMETAŠA: ‘Povrijedio ga je video, svađali smo se’

“Bili su neki problemi među nama zbog kojih smo mi izbrisali zajedničke fotografije i ja sam neko vrijeme provodila u Sinju zbog tih nekakvih malih problema, ali nismo prekinuli”, izjavila je Sinjanka.

Na spornoj snimci Anđela plače, a Balotelli nezainteresirano igra PlayStation.

“Video je nastao kad sam ja bila kod njega u Milanu i došlo je do neke svađe, došlo je do mojih suza, on je dosta eksplozivan. To je bilo prije godinu i pol i sada kad sam ja krenula biti s Lirimom taj je video počeo kružiti od osobe do osobe i to je netko odlučio poslati novinama. Ja se nemam čega sramiti, to na videu sam ja, to je on, on je bio dio moga života”, rekla je.

Bliži se vjenčanje?

Ipak, to ne bi nazvala ozbiljnom vezom kada ju usporedi s romansom s Dinamovcem.

“To je bilo neko poznanstvo dugo šest godina. Bili smo prijatelji, ja sam bila u vezi, međutim ta je veza bila on and off. I onda sam šest mjeseci bila slobodna, tada smo se intenzivno nalazili, viđali se i bili prisni. Samo što je Mario jako teška osoba, nisam ja to mogla izdržati”, priznala je za Exkluziv.

Lirim i Anđela uselili su se u zajedničku kuću nakon samo mjesec dana veze, a razmišljaju i o vjenčanju.

“Mi smo shvatili da sam ja za njega, on za mene, jednostavno to je to, bez obzira na to što ljudi pričali”, ističe manekenka.

Estetske operacije

Sinjanka se osvrnula i na prozivke oko umjetne stražnjice te je usput otkrila što je na sebi ‘doradila’.

Ja sam objavila da je za moju stražnjicu zaslužan moj trener, ali mene su ljudi počeli napadati dok sam bila u srednjoj školi, pričali su da sam vadila rebra s 18 godina, 19 da sam išla raditi svašta na licu, ali to ništa nije istina, tako da ja o svojim plastičnim operacijama otvoreno govorim, radila sam grudi, nemam ništa umjetno na licu, to jest nemam nijednu operaciju, ali sam povećala usnice, mislim da je to danas normala”, priznala je.