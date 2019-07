ATRAKTIVAN SRPANJ NA ROCKS&STARS @ CAVE ROMANE FESTIVALU: Nastupaju Gibonni, Zoran Predin…

U vinkuranskom kamenolomu na Medulinskoj rivijeri nastupaju Gibonni, Zoran Predin, stand up komičar Vlatko Štampar i Istrian stories by Robert Raponja

Bogat program Rocks&Stars @ Cave Romane festivala naročito je atraktivan u srpnju jer publiku očekuju koncerti Gibonnija, Zorana Predina, stand up Vlatka Štampara i predstava “Istrian stories”, poklon predstava organizatora. Cave Romane, stari vinkuranski kamenolom, 12. srpnja preplavit će očarani fanovi našeg najpopularnijeg pjevača Gibonnija. Ne samo da se traži karta više, nego je koncert u potpunosti rasprodan što svjedoči o Gibonnijevoj umjetničkoj karizmi koja se proteže i izvan granica Lijepe Naše. Nakon Gibe, 25. srpnja, uslijedit će mega terapijska infuzija humora za publiku Rocks&Stars festivala kada nastupa poznatih stand up komičar Vlatko Štampar. On će publiku oduševiti svojim fenomenalnim šalama i dosjetkama.

Zoran će pjevati Arsenove hitove

Za očekivati je da će to biti večer terapeutskog opuštanja s pokojom upalom trbušnih mišića od neprestanog smijeha. Posebno festivalsko iznenađenje bit će koncert Zorana Predina, “Zoran pjeva Arsena”, koji u Cave Romane nastupa 29. srpnja kada u suradnji s Damirom Kukuruzovićem Django Group predstavlja svoj novi studijski album posvećen najvećem hrvatskom kantautoru Arsenu Dediću uz kojeg ga veže dugogodišnje prijateljstvo. Četrdeseti Predinov album za 40. godina njegove karijere veličanstvena je posveta velikom kantautoru, a fenomenalan doživljaj za sve posjetitelje.

Za kraj srpnja predstava o Istri

Kraj srpnja organizatori Festivala rezervirali su za jedinstven poklon publici kada će nastupiti brojni umjetnici koji će izvesti višejezičnu edukativnu predstavu “The Istrian stories by Robert Raponja“. Svoje mjesto za 31. srpnja na besplatnoj razigranoj predstavi o Istri, ispričanoj kroz mitove i legende, možete rezervirati putem maila info@caveromane.com. Detaljan festivalski program i za kolovoz kada nastupaju Umberto Tozzi, Abbazzia i Josipa Lisac nalazi se na caveromane.com, a ulaznice za sva događanja potražite na eventim.hr i na prodajnim mjestima u sustavu Eventima.

