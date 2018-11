ASTROLOGINJA PROKOMENTIRALA SITUACIJU: ‘Goran i Gabrijela su kompatibilni, a između njega i Hane frcaju iskre’

Goran, kako tvrdi astrologinja, treba ženu koja je odana, spontana i privlačna, no ističe da mora imati vlastito ja

U utorak navečer u vili Gospodina Savršenog pojavila se posebna gošća – astrologinja Anđelka Subašić, koja je djevojkama otkrila kakvu ženu traži Goran i koliko su one kompatibilne s njim. „Goranova idealna žena treba biti postojana i stabilna, mora biti lojalna i čvrstog karaktera, spontanih emocija i savršenog izgleda. Treba imati vlastiti identitet, da nije totalno njemu podređena i da ima vlastito ja“, kazala je astrologinja, a njezina otkrića najviše su pogodila Gabrijelu. „Kompliciran je. Ako sve to traži, trebamo vidjeti što onda nudi zauzvrat“, prokomentirala je Gabi, a Anđelka je imala spremnu analizu njihovog odnosa. „Nemojte glumiti da vas ne privlači, ljubomorni ste i prikrivate emocije, vi ste tempirana bomba. No vrlo ste kompatibilni i jako ste si privlačni međusobno, možda vas samo ovo okruženje ne stimulira“, zaključila je astrologinja te nastavila s drugim analizama.

Grupni spoj na Mrežnici

„Vrlo privlačna njemu, Hana nekako dominira i snažno ističe svoju ženstvenost. Ono što želi, samo ispruži ruku i uzme. Tu frcaju iskre i slobodno ga zavodite“, kazala je Subašić atraktivnoj crnki, a ona je bila jako zadovoljna takvom naklonosti zvijezda. Nakon druženja s astrologinjom, djevojke su dobile pisma u kojima ih Goran poziva na grupni spoj, a sretnice koje su otišle na kajaking na Mrežnicu bile su – Anezi, Klara, Ana, Marija, Ivana, Gabrijela i Aleksandra. Ostale djevojke bile su malo razočarane što ostaju u vili, ali odlučile su napraviti zabavu uz bazen, gdje su na miru mogle komentirati sve što misle o ostalim natjecateljicama. Za to vrijeme, na Mrežnici je Goran odvojio malo vremena nasamo za Ivanu, koja mu se učinila vrlo zanimljivom i atraktivnom, a nakon toga odabrao je još jednu djevojku za single date – Gabrijelu!

Prvu ružu poklonio Gabi

„Sviđa mi se Gabi jer je direktna, što misli, to kaže i to cijenim jer odmah znaš na čemu si“, kazao je Goran, koji je na romantičnom pikniku na travi iz Gabrijele pokušao izvući razlog zašto se prijavila u show i kakvo mišljenje ima o njemu. „Jako si simpatičan i imaš manire koje danas muškarci nemaju i to mi se sviđa“, priznala je Gabi te kazala kako se nada da je to njegovo pravo lice, a Goran joj je odlučio dodijeliti prvu ružu kako bi bila sigurna na idućoj ceremoniji. Kada su se vratili u vilu, ostale natjecateljice nisu mogle vjerovati da je baš Gabrijela dobila prvu ružu jer je donedavno pričala protiv Gorana, a Hana smatra da nije trebala prihvatiti tu ružu jer je i sama priznala da joj baš i nije stalo do njega.

