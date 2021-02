ASHTON KUTCHER POMISLIO DA MU ŽENA GLEDA PORNIĆE, KAD ONO… Mila Kunis zapravo je radila ono što i mnogi od vas rade svake večeri

Glumac Ashton Kutcher (42) otkrio je da njegova supruga Mila Kunis (37) ima ljubavnu aferu… sa serijom “Bridgerton”, piše People.

Kunis je u showu “Today with Hoda & Jenna” potvrdila da je apsolutno zaljubljena u tu Netflixovu seriju. Glumica je priznala da je u ponedjeljak navečer ostala budna kako bi pogledala nekoliko epizoda, a Kutcher ju je uhvatio na djelu.

“Dakle, sinoć sam ostala budna do kasno. Gledala sam petu epizodu, a Ashton se probudio i zatekao me je kako još uvijek gledam seriju. Spavao je k’o klada, a probudio se na vrhuncu epizode i povikao ‘Jel ti to gledaš porniće?’. Bio je tako zbunjen”, ispričala je Mila.

