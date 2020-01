ANTONIJINA VEČERA PODIJELILA GOSTE: Dok je jednima bila česta desetka, drugi se nisu suzdržali od kritika: ‘Bilo je preljuto i prežestoko!’

Antonija je za predjelo pripremila zagorske štrukle, za glavno jelo juneći gulaš s njokima, a za desert tortu od sira i šumskog voća

U srijedu navečer u showu “Večera za 5 na selu” domaćica je bila 22-godišnja Antonija Cavrić iz Kurilovca, pokraj Velike Gorice. Svojim je gostima pripremila tri ukusna slijeda, a večer je završila veselom zabavom – plesom i tamburašima! Antonija Cavrić najmlađa je natjecateljica ovog tjedna, no ne i manje iskusna u pripremi jela. Tako je za predjelo sama zamijesila i razvukla tijesto za zagorske štrukle, koje je potom skuhala pa zapekla. „Nisam se nadala štruklima, iznenadila sam se i bilo mi je jako ukusno“, pohvalila je Sanja, dok se Katica nije složila s njom: „Mislim da bih ja štrukle napravila bolje jer ih radim na drugačiji način.“

Na kraju večere – tamburaši

Za glavno jelo Antonija je pripremila juneći gulaš s njokima, koji joj je prilikom kuhanja malo zagorio, no ljutina je prikrila sve dokaze te su mišljenja gostiju opet bila podijeljena. „Jako mi se sviđalo, meso je bilo mekano iako malo pikantno, no to ja volim“, izjavila je Sanja, no Ivi se nije svidjela ljutina u jelu: „Glavno jelo je za moj ukus malo preljuto i prežestoko!“ Domaćica je večeru zasladila tortom od sira i šumskog voća nakon čega je uslijedilo veliko iznenađenje – tamburaši! Pjesma je ispunila blagovaonicu i ponijela goste koji su počeli pjevati i plesati. Zabavna i vesela atmosfera svakako je bila, kako se kaže, šlag na torti.

Na kraju večeri Antonija je od Sanje dobila najvišu moguću ocjenu – desetku! „Stvarno mi je sve bilo super, od početka do kraja i nemam nikakve zamjerke!“ priznala je zadovoljno Sanja. Vlatko, Katica i Iva dali su joj ocjenu 6 te je tako najmlađa natjecateljica skupila 28 bodova, što nije dovoljno da prijeđe u vodstvo. Na prvom je mjestu i dalje Vlatko, a hoće li se to sutra promijeniti – pogledajte u četvrtak u 20 sati na RTL-u kada je na redu Ivina večera.