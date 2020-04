ANTONIJA BLAĆE PRIZNALA: ‘Voljela bih u svom novom showu vidjeti nekog od naše stare garde iz Big Brothera…’

Simpatična voditeljica za sebe kaže da je vodila gotovo sve vrste zabavnih formata koji su postojali kod nas, a publika je se ne može zasititi

Antonija Blaće posljednjih je 15-ak godina jedno od omiljenih TV lica. Osim što se proslavila sudjelovanjem u Big Brotheru, taj je reality kasnije vodila, a svoju svestranost dokazala je vođenjem raznih formata, od kvizeva, preko adrenalinskih realityja, do emisija uživo.

U ponedjeljak je na RTL-u krenuo s emitiranjem novi kviz ’10 pitanja’, a tim povodom popričali smo sa simpatičnom voditeljicom koja nam je, između ostalog, otkrila neke tajne sa snimanja, ali i kako provodi izolaciju i što planira za ljeto.

NET.HR: Kakav je osjećaj vratiti se na male ekrane u ovom neobičnom razdoblju?

BLAĆE: Pa neobično skroz, ali sad se već navikavam. Uzeli smo za zadatak malo opustiti i zabaviti ljude, gledatelji putem aplikacije mogu igrati s nama, ležerno je i opušteno jer kako drugačije u ovo doba?

NET.HR: Kako izgleda tvoje novo radno mjesto? Jesi se privikla na nove radne uvjete?

BLAĆE: A i to je neobično, inače bude pun studio, a sad sam sama u predvorju sa dva reflektora (smijeh).

NET.HR: U ’10 pitanja’ gledat ćemo brojne zvjezdane pomagače. Koga bi ti najradije htjela vidjeti u toj ulozi?

BLAĆE: Joj, ja sam malo nostalgična, voljela bih vidjeti nekog od naše stare garde BB-ovaca. Sašu, Krešu, Alena, Egle… Sad guram tu svoju agendu jer nikog od njih dugo nisam vidjela, ovo bi bila idealna prilika. S kim prođeš izolaciju, ne zaboravlja se lako!

NET.HR: Mnogi se sjećaju da si vodila i kviz ‘Tog se nitko nije sjetio’. Možeš li usporediti rad na kvizu i na reality projektima?

BLAĆE: Pa velika je razlika u načinu snimanja, ali što se samog vođenja tiče, meni je to sve lijepo, srcu drago i zabavno. No, tko misli da su realityji lagani, itekako se prevario. Sad već bez lažne skromnosti mogu reći da sam vodila vjerojatno sve vrste zabavnih formata koji su postojali kod nas, ako ne i u svijetu, od kvizova, preko snimanja emisija, studija uživo, talent showova, adrenalinskih emisija i vođenje Big Brothera uživo i dalje smatram najtežim. Ovaj naš kviz je pjesma za gledanje i vođenje.

NET.HR: Kako provodiš dane u izolaciji? Što ti najteže pada?

BLAĆE: Ništa. Pomirila sam se sa sudbinom i čekam. Uživam doma jer kad tempo krene, falit će mi.

NET.HR: Što je prva stvar koju ćeš napraviti kada sve ovo prođe?

BLAĆE: Poljubit ću tetu u dućanu.

NET.HR: Imaš li kakve posebne planove za ljeto?

BLAĆE: Ljeto je iza ugla, a s obzirom na situaciju ne znam treba li ga se tako gledati, kao nešto blisko. Ipak, optimist sam i vjerujem u neku barem hibridnu hrvatsku sezonu. More, more, more, od Istre do Pelješca, ako mi propusnica to bude dopuštala. I obavezno West Hercegovina Fest ako se bude održao.

NET.HR: Možeš li nam šapnuti koji ti je idući projekt nakon ’10 pitanja’? Spremaš li novu sezonu ‘Gospodina savršenog’?

BLAĆE: Sprema se sve i čim uvjeti budu dopuštali krećemo u pogon.

NET.HR: Zadnje, ali ne i najmanje važno – dobro Antonija, gdje je ta Kajgana?

BLAĆE: (smijeh) Najčešće u mom tanjuru za doručak, a za prave sladokusce malo mjesto u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.