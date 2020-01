ANTE GOTOVINA SASVIM ISKRENO O ‘GENERALU’: ‘Seriju nisam gledao pa ne mogu ni reći jesu li pogodili govor’

Načelnik općine Pakoštane Milivoj Kurtov objasnio je kako je Ante Gotovina kao mali živio na Pašmanu, gdje je izgovor drugačiji

Nakon što su gledatelji 9. prosinca pogledali prvu od osam epizoda serije “General”, redatelja Antuna Vrdoljaka, ne stišava se navala loših komentara u kojima se najviše od svega ističu pogrešan lokalni govor te spori i monotoni razgovori. Serija se, poput istoimenog filma bavi životnim i ratnim putem generala Ante Gotovine koji je sve to prokomentirao za 24 sata.

“Tonči je moj prijatelj, on ima svoj posao, umjetnik je, bavi se time. Ja pak nisam kritičar, a seriju nisam gledao pa ne mogu ni reći jesu li pogodili govor”, rekao je.

Brojni Pakoštanci gledali su prvu epizodu “Generala” te tvrde kako su u seriji totalno promašili lokalni izgovor.

“Da Ante je upecao komarču! Upecao! Haha, cijeli se kafić od jutra smije. U Pakoštanima i ne znaju što je komarča, to je splitski izraz. Kod nas se kaže podlanica ili orada, za komarču nitko vjerojatno nije ni čuo, a ako je čuo ne zna što znači. Pretpostavljam da ni Splićani ne znaju što je podlanica, ali ne može se u takvim stvarima griješiti”, kazao je konobar iz Zadra za 24 sata.

Bio je ogorčen dok je gledao seriju

Načelnik općine Pakoštane Milivoj Kurtov objasnio je kako je Ante Gotovina kao mali živio na Pašmanu, gdje je izgovor drugačiji.

“Nije baš pakoštanski, ali dobro je. Ima malo domaćeg rječnika u uporabi i točnost nije stopostotna, ali mislim da nije to bitno za cijeli film. Bitna je poruka filma, a ne naglasak. Uostalom, pitanje je kako se određene riječi kažu u Kraju, na Pašmanu, gdje je Ante proveo rano djetinjstvo. To je mješavina pašmanskog s Kraja, i s Kuna, kako domaći nazivaju mjesto Tkon. Uz to su još i arhaične, starinske riječi. Ima tu puno varijacija. Meni jedan unuk ide u vrtić u Pakoštane, a drugi u Biograd i potpuno drugačije pričaju, a svaki dan su zajedno”, rekao je.

Pakoštanac Ivica Travica koji objavljuje vlogove dalmatinskog grintanja na svakodnevicu na YouTube kanalu “Čovik s mora” kaže da je bio ogorčen dok je gledao seriju.

“Kod nas nije komarča, nego podlanica. Uz to, kompletan naglasak su falili. Bio sam ogorčen dok sam to gledao, pa to je čisti zagrebački naglasak s ikavicom. Pa ne vjerujem da nije Vrdoljak mogao naći nekog s kim bi se mogao konzultirati za tih pet do 10 scena, to je strašno, užas. Jedino je dobro glumio ‘maleni Boro’, brat Ante Gotovine u sceni ispred kuće, kad ih je majka zvala ‘Dico, ajmo u kuću’, a on je rekao ‘evo je u vodi’ pa je ono ‘vodi’ rastegnuo kako treba. Jer, je domaće dite, Pakoštanac, pa zna.

Zagrebački naglasak u seriji

Prava šteta što nisu uzeli desetak ljudi iz Pakoštana da odglume ćaću, mater, Antu kao dijete, dobili bi ono što se traži. Nije kod nas eška nego ješka. ‘Moram joj nešto kazat’, što je mali Ante rekao djedu na groblju je totalno krivo. Kod nas nije mater nego mate, a riječi nikad ne završavaju na kratko, to je splitski. Mi imamo onaj ‘i’ na kraju pa nije lagat nego je lagati. Ne kažemo ‘ja sam’ nego ‘ja san’ i uvijek je, u svijem riječima na kraju ‘n’ umjesto ‘m’, to se čuje. Kod nas nema brokava, brukve su. Nema vrećica, nikad to nećete čuti”, objasnio je.

Ivica tvrdi kako će i dalje gledati seriju, mada ga nije oduševila.

“Smeta me sve to sa zagrebačkim naglaskom jer mislim da nisu Zagrepčani ništa vrjedniji od nas, ni u kojem smislu, ali uvijek imaju prednost što se izgovora u filmovima tiče. Ne bi, uostalom, valjalo ni da Dalmatinac glumi generala Markača kao dijete. Daj dite materi”, rekao je.

Generala Gotovinu glumi Goran Višnjić, a osim njega u seriji se pojavljuju i Mustafa Nadarević u ulozi generala Janka Bobetka, Tarik Filipović kao general Davor Domazet Lošo, Boris Svrtan kao general Ante Roso te Armand Assante, Borko Perić, Marijana Mikulić, Sreten Mokrović, Rene Bitorajac, Nataša Janjić, Goran Navojec itd.