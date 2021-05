ANTE GOTOVAC: ‘Žena ti treba samo za seks, ne volim da su mi po kući’; O mjerama protiv korone: ‘Nisam ni kondom stavil nikad u životu’

Nekadašnja reality zvijezda danas živi u Beogradu, a i dalje je u dobrim odnosima s bivšom suprugom Simonom

Iza Ante Gotovca su tri propala braka, no poduzetnik tvrdi da nikad nije živio bolje i to zato što se odbija vezati za jednu ženu. Brak mu nije ni na kraj pameti, a za 24sata otkrio je kakve odnose preferira s djevojkama.

“Ne volim da su mi po kući. Meni je raj kad dođem doma, a sve je onak kak sam ostavio. Jako sam uredan. I stalo mi je da sve oko mene bude takvo. Neću veze, kaj će mi to? Imam puno frendica, ali ništa ozbiljno. Ja sam tek sad provalil’ foru. Ne treba mi nitko doma. Zabavljamo se vani koliko treba, a i kad dođemo doma, hoću da odu. Panika me čopi kad bi neka htjela prespavati, ja joj onda velim: ‘Imaš, mala, tak lepi taksi ispred’, dam joj 10 eura i miran sam”, izjavio je Gotovac.

KRAJ ROMANSE: Prekinuli Ante Gotovac i dvostruko mlađa manekenka, navodno je svemu presudila udaljenost

Poduzetnik nije zainteresiran za traženje osobe s kojom će ostarjeti, a nije ni pretjerano romantičan.

“Žena ti treba zapravo samo za seks, a za to nemrem gledat jednu te istu. Kuhat’ si znam sam, novce znam jako dobro potrošit’ sam, ne treba me to netko učit. Ne treba mi stres. Nikad mi nije bilo ljepše. Full sam u treningu, rentam te svoje aute, to mi nije nikakva prevelika obaveza”, dodao je za 24sata.

Ante se zabavlja s brojnim djevojkama, što dokumentira na svojim društvenim mrežama.

“Evo baš se idem sad naći s dvije male na ručku, pa ću se onda naći s još tri i idemo kod mog prijatelja na večeru, nakon toga moram pokupit još jednu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom nema maličkih, onda su treninzi”, rekao je za 24sata.

Dobar odnos sa Simonom

Dodaje kako je cijelu zimu plivao u Savi te da ga trenira Miroslav Čitaković – Čite koji je trenirao istaknute članove beogradskog podzemlja.

Unatoč aktivnom društvenom životu i napornim treninzima, nedjeljom redovito ide na misu, a još uvijek je u sjajnim odnosima s bivšom suprugom Simonom.

ČISTI, PERE, KUHA I BRINE SE ZA DJECU; Simona se pohvalila da sve sama radi: ‘Zahvalna sam Bogu na daru domaćice’

“Simona živi super i stalno smo u kontaktu. Mi ne damo jedno na drugog. Dobar sam i s njenim mužem, a oni odu kod moje mame na ručak kad su u Zagrebu. To je jako važno zbog Gabice. Kaj se Gabice tiče, jako mi fali, al’ ja nemrem prek’ granice jer se ne želim testirati, a ne želim ni da njoj itko gura išta u nos. Tak’ da sad gledamo kak’ da riješimo to kaj se dugo nismo vidjeli”, izjavio je poduzetnik.

Epidemiološke mjere smatra smiješnima i bespotrebnima.

“Nisam ni kondom stavil nikad u životu kad se pričalo o sidi, a s kol’ko sam komada bil’, pa nikom niš’, a sidu su dobili samo oni koji nisu niš je*ali”, izjavio je za 24sata.