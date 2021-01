ANNE HATHAWAY VIŠE NE ŽELI DA JE TAKO ZOVETE: ‘Molim vas… Mrzim to ime’

Hathaway tvrdi da je u privatnom životu jedino majka zove Anne, i to kad je jako ljuta na nju

Američka glumica Anne Hathaway gostujući u emisiji The Tonight Show otkrila je da mrzi kad je ljudi zovu Anne. “Zovite me Annie – molim vas, svi, svi, zovite me Annie”, rekla je glumica.

Istaknula je da je u privatnom životu jedino majka zove Anne, i to kada je ljuta na nju. “Kad me netko tako zovne u javnosti, pomislim da će vikati na mene”, objasnila je.

Hathaway se 2021. godine vjenčala s glumcem i biznismenom Adamom Shulmanom s kojom ima sinove Jonathana (3) i Jacka (1).