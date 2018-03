Zabunom ocu poslala pornografske fotografije!

Dok je na internetu istraživala materijal za ulogu, britanska glumica Anna Friel (36) dovela se u vrlo neugodnu situaciju. Ocu je zabunom, uz ‘normalne’, poslala i pornografske fotografije sebe u ulozi Jean Raymond, koju glumi u filmu The Look of Love.

‘Ubrzo nakon što sam mu poslala mail sa slikama, tata me nazvao i rekao: Mislim da si ovoga puta zaista pretjerala! Nije mi bilo jasno na što misli, a onda sam shvatila da sam poslala pornografske fotografije Jean Raymond na kojima se vidi apsolutno sve’, ispričala je Anna Friel, koja se o ulozi uvijek savjetuje s ocem.

Inače, Friel u filmu Michaela Winterbottoma The Look of Love glumi uz Matta Lucasa, Imogen Poots i Stephena Fryja.