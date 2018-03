ANKICA DOBRIĆ OTVORENO O SVOJOJ ŽIVOTNOJ BORBI: ‘Kada sam čula dijagnozu, sledila mi se krv u žilama’

Glumica je ponovno stala na pozornicu nakon što je pobijedila rak dojke. Zbog kemoterapije joj je otpala kosa pa nosi perike

Ankica Dobrić se nakon dvije godine liječenja od raka dojke vratila na pozornicu. U intervjuu za Gloriju je progovorila o detaljima svoje bolesti i povratku na daske koje život znače.

Da je glumica bolesna, javnost je saznala u lipnju prošle godine.

“Grozan je osjećaj kada vam kažu tako tešku dijagnozu”, rekla je glumica za Gloriju.



Otkrila je da je slučajno saznala da ima tumor. Prije četiri je godine srela prijatelja, doktora Antu Barbira, specijalista za štitnjaču i ultrazvučnu dijagnostiku, koji joj je rekao da dođe na pregled jer je nabavio najmoderniji ultrazvučni aparat.

“Odgađala sam to mjesec dana, iako mi je unutarnji glas govorio da bih što prije trebala otići”, rekla je glumica.

Zastrašujuća dijagnoza

Dijagnoza ju je, kaže, šokirala.

“To je dijagnoza od koje mi se sledila krv u žilama”, priznala je Ankica. Bojala se kemoterapije, koju je zaista vrlo teško podnijela. Išla je i na različite alternativne tretmane pa je tako isprobala i tretman pijavicama.

Glumica je članica ansambla zagrebačkog kazališta Gavella. Nakon dvije godine liječenja se vratila ulogom u predstavi Proces koju je režirao Rene Medvešek. Tada je pokazala svoju kratku kosu.

“Tek kad sam na probi skinula periku, Rene Medvešek je shvatio da to nije moja kosa. Tako je i došao na ideju da moj lik mijenja perike, što me oduševilo. Iako svi hvale moju novu frizuru, ne volim se pogledati u ogledalo jer me previše podsjeća na bolest”, kazala je Dobrić.