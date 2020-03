[ANKETA] PUBLIKA JE PODIJELJENA OKO DORE: Neki HRT optužuju za namještaljku, tko je po vama trebao pobijediti?

Kedžo je pobijedio jer je osvojio najviše glasova publike što je uzrokovalo pravu lavinu negodovanja gledatelja koji smatraju da je ovogodišnja Dora namještena

Hrvatsku će na Eurosongu 2020. u nizozemskom Rotterdamu predstavljati Damir Kedžo s pjesmom “Divlji vjetre”, s kojom je u subotu navečer pobijedio na “Dori 2020” održanoj u Opatiji.

Jednak broj bodova kao i Kedžo osvojila je i Mia Negovetić s pjesmom “When it comes to you”. No, Kedžo je pobijedio jer je osvojio najviše glasova publike što je uzrokovalo pravu lavinu negodovanja gledatelja koji smatraju da je ovogodišnja Dora namještena jer je Mijina pjesma bila bolja.

“Čestitke Damiru … ali Mia je ipak bila najbolja i posebna”.

“Prenaivna i sramotna namještaljka! Mia je za mene pobjednica, a zašto HRT izvodi ove akrobacije, zaista mi je nejasno!”.

‘Pjesma nije za Euroviziju, bolja je Mia’

“Lijepa pjesma za slušanje, ali za Euro nije. Mija bolja za Euro”.

“Mia je bila najbolja, ali bolje i on nego Indira“.

“Baš slučajno da su glasovi publike prevagnuli! Mo’š mislit!”.

“Nisam gledao dotičnu emisiju jer odavno se šalju puleni kojekakvih klanova na to natjecanje, ali ok to me ne zanima. Negdje navode da je bio isti broj bodova kod Kedže i Mie, kako to da je on pobijedio?”.

“Pjesma je dobra ali nije za Euro. Meni bolja Mia”.

Neki od gledatelja smatraju da Kedžina pjesma, iako je dobra, nije za Euroviziju.

‘Zaslužena pobjeda’

“Kedžina pjesma je super, ali nije za Euroviziju”.

“On je pjevač s predivnim glasom, ali bojim se da takva pjesma nema šanse”.

Nekolicina gledatelja, pak, smatra da je pjesma super.

“Zaslužena pobjeda! Iako je i Mia bila jako dobra!”.

“Jaka pjesma, na prvo slušanje bila mi je super”.

“Svaka čast Damiru, inače ga ne slušam, ali mi je lijepa pjesma, lijepo ju je otpjevao”.