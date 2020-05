ANJA ALAVANJA ROMAC ZAVRŠILA NA OPERACIJI: ‘Faza popuštanja nekih mjera za mene je nastupila prerano…’

View this post on Instagram

Današnje #Zdravljenakvadrat donosi i intervju s predsjednicom udruge Nismo same, Ivanom Kalogjerom. Mogu samo reći, kakav pokret hrabrih žena. Kao što je rekla Ivana u intervjuu; divimo se krivim idealima, prave junakinje su žene oko nas koje se bore protiv malignih bolesti i nerazumijevanja društva. #nismosame #novatv #intervju #nismosame