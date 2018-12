ANJA ALAVANJA NA ADVENT NAJRADIJE IDE SAMA: Otkrila zašto više nikad ne vodi supruga sa sobom

View this post on Instagram

Čitam neko istraživanje…Dva tjedna prije Božića je vrijeme kada najviše parova prekida. Kad udem u adventsku gužvu, potpuno mi je jasno zašto je tome tako. Ne znam za druge žene, ali ja bih htjela sve vidjeti, isprobati svu hvaljenu hranu iz kućica, fotkati se kraj svake magične dekoracije🙈, i na kraju reći da bi bilo dobro još vidjeti i advent u Maksimiru🤣. Nije mi problem ni stajati duuugo u redu da bi klizala s klincima. Zato moj muž misli, ako je vidio lampice vozeći se zelenim valom, da je vidio sve😩😆. Zato, poruka; ne maltretirajte svoje grincheve ako ne uživaju u predbožićnoj strci, da ne bi pukli kao fritula, bili ljuti kao adventska debrecinka… Zato je, uz sinove, ovaj sa slike, moj jedini adventski muškarac. #christmasspirit #advent #adventuzagrebu #bozic #december #lovedecember❤️