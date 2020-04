ANGELINA JOLIE POSTAJE IZVRŠNA PRODUCENTICA BBC-JEVE SERIJE: Radit će programe o koronavirusu za tinejdžere

Sadržaj će biti objavljen putem BBC-jeva YouTube kanala i globalnih platformi

Holivudska zvijezda i izaslanica UN-a za ljudska prava Angelina Jolie pomoći će u stvaranju programa BBC-ja o pandemiji koronavirusa za tinejdžere, objavila je ta televizijska kuća. BBC World Service objavio je da će sudjelovati u svojstvu izvršne producentice serije BBC My World za tinejdžere širom svijeta kako bi se stvorio posebni digitalni sadržaj o pandemiji tijekom idućih nekoliko tjedana.

Alarmantna situacija

Sadržaj će biti objavljen putem BBC-jeva YouTube kanala i globalnih platformi, uključujući ne-engleskih. Sadržavat će savjete o tome kako prepoznati štetne dezinformacije, iskustva mladih u uvjetima ograničenja kretanja i savjete o online školovanju. “Ovoliki razmjeri nepohađanja škola nisu zabilježeni od Drugog svjetskog rata”, poručila je Jolie u priopćenju koje je objavio BBC.

“To je nešto što će pamtiti čitav život. To je nešto što starije generacije nisu iskusile”. “Način na koji djeca proživljavaju ovo vrijeme – od sredstava i informacija do kojih mogu doći do načina na koje komuniciraju i pomažu jedni drugima – bit će jedinstveno obilježje njihove generacije”.