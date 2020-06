ANGELINA JOLIE NAPOKON PROGOVORILA O RAZVODU OD BRADA PITTA: ‘Neki su iskoristili moju šutnju…’

Jolie se razvela od njihova oca Brada Pitta, a to je ostavilo trag na djeci

Glumica Angelina Jolie ima troje posvojene djece, Maddoxa, Paxa i Zaharu te troje vlastite, Shiloh, Vivienne i Knox. O intimnim stvarima poput majčinstva i razvoda od glumca Brada Pitta progovorila je za Vogue.

ANGELINA JOLIE PROGOVORILA O NAJVEĆEM GUBITKU: ‘Nije bilo iznenadno, ali snažno me pogodilo iznutra…’

“Važno je govoriti otvoreno o svemu tome i dijeliti svoje osjećaje. ‘Usvajanje’ i ‘sirotište’ pozitivne su riječi u našem domu. S mojom posvojenom djecom ne mogu razgovarati o trudnoći, ali im pričam s puno detalja o ljubavi i putu kojeg sam prošla kako bih ih pronašla i o tome kakav je bio osjećaj vidjeti ih po prvi put”, kazala je.

Angelina je posvojila Maddoxa, koji je iz Kambodže, i Paxa iz Vijetnama. Njih dvojica potiču iz zemalja koje su se međusobno ratovale.

Ublažava djeci traume

“U početku nisam mislila usvojiti dijete iz Vijetnama, jer je Mad iz Kambodže, a te dvije zemlje imaju konfliktnu povijest. Međutim, pročitala sam knjigu o ljudskim pravima i zatekla se kako gledam sliku vijetnamskog borca ​​kojeg su zarobili Amerikanci. Mislila sam na svoju zemlju i njezinu uključenost u jugoistočnu Aziju. Odlučila sam se usredotočiti na budućnost u kojoj smo svi obitelj. Jako sam blagoslovljena što su mi dozvolili da budem njihova mama. Svaki dan sam zahvalna”, rekla je.

Jolie se razvela od njihova oca Brada Pitta, a to je ostavilo trag na djeci. Glumica kaže kako se fokusirala na to da im ublaži traume.

POZNATI GLUMAC PROGOVORIO O VEZI S ANGELINOM JOLIE: ‘Ona je anđeo, mudrija je, tragičnija i čarobnija od drugih…’

“Razvela sam se zbog dobrobiti svoje obitelji. Bila je to ispravna odluka. I dalje se fokusiram na to da im ublažim traume. Neki su iskoristili moju šutnju, pa djeca čitaju laži o sebi u medijima, ali ja ih podsjećam na to da znaju pravu istinu. To je šest vrlo hrabrih i vrlo snažnih mladih ljudi”.