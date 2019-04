ANGELINA JOLIE LJUBI TAJANSTVENOG MILIJARDERA? Par navodno planira vjenčanje, izbor mjesta je jako neobičan

Šuška se da će Angelina sudbonosno ‘da’ izreći u istom mjestu u kojem se udala za Brada

Strani mediji pišu da Angelina Jolie nakon razvoda od Brada Pitta ponovno ljubi, i to tajanstvenog britanskog milijardera s kojim se planira i vjenčati. Slavna glumica pred oltar će navodno stati u Chateau Miravalu u Francuskoj gdje se bračne zavjete izmijenila i s Bradom, piše Life & Style. On je pak za njezino vjenčanje saznao od kćeri Shiloh, a Angelina navode o vjenčanju nije komentirala.

Teško razdoblje

Nakon što je odjeknula vijest da Angelina ima novog partnera, izvor blizak glumici demantirao je glasine te poručio da ona trenutno ne izlazi ni s kim ozbiljno i da joj je to u redu. Izvor za Hollywood Life tvrdi da je Angelina prošla usamljenu fazu nakon razvoda od Brada, no da je preživjela zahvaljujući ljubavi svoje djece. Dodaje da ona nije spremna za ozbiljnu vezu dok ne riješi odnose s Bradom i da do tada ostaje usredotočena na posao i djecu.

Angelina je nedavno priznala da se ona i Brad razilaze u stavovima kad je riječ o odgoju djece što je, uz Bradovu ovisnost o alkoholu, presudilo njihovom braku.

