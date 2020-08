ANEZI STALA U OBRANU KOLEGA: ‘Ne shvaćaju da puno ljudi može kopati krumpire, a jako malo njih može pjevati’

Pjevačica je naglasila kako se neke zvijezde ne žele prilagoditi malim nastupima i honorarima

Bivša kandidatkinja “Big Brothera” i “Gospodina Savršenog” Alena Nezirović (33), poznatija kao Anezi, koja neumorno radi na svojoj glazbenoj karijeri, u podužem obraćanju javnosti na svom Instagramu osvrnula se na stanje na hrvatskoj glazbenoj sceni tijekom pandemije koronavirusa te na komentare dijela javnosti koji muzičarima savjetuju da nađu druge poslove poput vađenja krumpira.

NINA ODGOVORILA ŽENI KOJA JU JE POZVALA NA VAĐENJE KRUMPIRA: Podržala ju je i naša proslavljena sportašica: ‘Klošarčići ismijavaju’

“Jako je ružno likovati nad tim što glazbenici sada ne mogu raditi kako treba i što će ozbiljno biti ugroženi u narednom periodu, s obzirom na to koliko puta glazba uljepšava naše živote na jedan poseban način. Odgovorno tvrdim da taj posao, dakle s tim talentom, vječnom nesigurnošću (izostanak redovnih primanja, doprinosa, specifične borbe za napredovanje), ne može svatko raditi i podnijeti. Troškovi showbiza su ogromni, a tržište je malo. Sjetite se toga kad besplatno vrtite glazbu na YouTubeu, izbjegavajući plaćati streaming servise jer je to kao preskupo”, napisala je na svom Storyju.

Nije stala u obranu Nine Badrić

Anezi je zatim objavila rezultate ankete prema kojoj je 73% njezinih fanova za to da glazbenici trebaju kopati krumpire, a 27% je onih koji smatraju da im treba omogućiti da rade.

“Poanta mog Storyja je dokazana ovom anketom”, prokomentirala je rezultate ankete te je istaknula kako nije stala u obranu Nine Badrić.

“Ne shvaćaju da puno ljudi može, primjerice, kopati krumpire, a jako malo njih može pjevati. To treba cijeniti. Put do zvijezda je vrlo trnovit. Nisam stala u obranu Nine Badrić i ekipe, to uopće nije bila tema. O tome bi se isto dalo diskutirati koliko je netko bio ponizan, skroman… Tko mene zna, u suštini zna i moj stav. Želim samo reći da posla itekako ima. Pozivam sve hrvatske zvijezde da dođu u Istru pjevati i zaraditi za režije”, kazala je Anezi u videu.

Pjevačica je naglasila kako se neke zvijezde ne žele prilagoditi malim nastupima i honorarima.

ALEN VITASOVIĆ ‘OPRAO’ KOLEGE KOJI KUKAJU ZBOG PANDEMIJE: ‘Nisu prilagođeni. I nisu skromni nego bahati…’

“Glazbenicima je rad omogućen, samo za malo ljudi i puno manje novaca! To što se zvijezde ne žele prilagoditi malim nastupima i honorarima je druga tema. Ali, stojim iza toga da je njihov status mukom stečen”, napisala je Anezi na Storyju.