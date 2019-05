ANEZI NAPALA LIDIJU BAČIĆ: ‘Pitaju me neki kako ovo komentiram? Pa evo…’

‘Animir dama je osoba zadužena za podizanje nivoa raspoloženja u društvu. Ne baš prostitutka jer ne nudi seksualne usluge, ali veoma provokativnog ponašanja i izgleda’, objasnila je Anezi

Alena Nezirović – Anezi (32) komentirala je najnoviju snimku Lidije Bačić (33) na kojoj je pjevačica obožavatelje počastila ni manje ni više već sa snimkom svoje stražnjice.

“Pitaju me neki kako komentiram ovo? Pa evo: Moje mišljenje je da smo svi djeca božja i da je svatko od nas točno tamo gdje je sam zaslužio biti. Kod mene gotovo ništa nije za osudu. I, da se razumijemo – Lili itekako ima vrhunski glas, to je jasno onom koji ima sluha. I, itekako ima i stas, to je jasno svakome tko ima vida”, napisala je Anezi na Instagramu.

Anezi s time nije stala već je dodala kako bi si Bačić trebala dodati još jednu titulu osim one ‘pjevačica’.

“Mislim da je krajnje vrijeme i da bi bilo pošteno da si Lili, uz pjevačica, doda još jednu kategoriju. Animir dama je osoba zadužena za podizanje nivoa raspoloženja u društvu. Ne baš prostitutka jer ne nudi seksualne usluge, ali veoma provokativnog ponašanja i izgleda. Profesija veoma tražena, ali otprilike jednako cijenjena kao i profesija prostitutke, samo s manjom zaradom, a više posla”, stoji u objašnjenju koje je Anezi podjelila na Instagram storyju.