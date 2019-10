ANDREINA OPROŠTAJNA DRAMA, NA KRAJU SE PREDALA: ‘Mijo, daj moju ružu Emily!’

Nakon odlaska Andree i Mije na spoj cure ipak malo bile zabrinute da će se Andrea vratiti s ružom

„Nadam se da će Mijo danas shvatiti kako ona nije za njega“, govorila im je Barbara, a Emily je komentirala kako su glasovale da Andrea ide na spoj, a sad više nisu bile zadovoljne tom odlukom, prenosi RTL na kojemu se i emitira show “Gospodin Savršeni”. Ubrzo je u dnevnu sobu ušetala astrologinja Anđelka Subašić i oduševila djevojke. Mijo je odveo Andreu na uistinu poseban spoj – sjedili su jedan nasuprot drugog i opisivali se, a iza zastora je bio crtač koji ih je prema njihovim opisima crtao! „Bilo mi je jako lijepo čuti kako me opisuje, to mi je baš godilo“, rekla je Andrea.

Astrologinjine prognoze

U vili je Anđelka počela s Mijinom natalnom kartom, a djevojke su pozorno slušale. Anita je bila sljedeća i složila sa sa svime što je astrologinja rekla o njoj, a Mihaela je bila prilično u panici. „Što ako kaže nešto što još ni sama ne znam o sebi, a možda me to cijeli život koči?“ mučilo je Porečanku, kojoj je Anđelka rekla da postoji jaka privlačnost između Mije i nje. Andrea je dotad opisivala Miju, a Anđelka je za Nikolinu rekla da je posesivna i ljubomorna dok je Nuši objasnila kako Mijo i ona imaju iste ciljeve u životu te da je seksualna privlačnost među njima vrlo jaka. „Mijo je rođen 7. 1. , a Nuša 1. 7. Oni su stvoreni jedno za drugo, mi ostale možemo ići kući, zašto smo uopće došle?“ sarkastično je komentirala Silvia.

Anđelka savjetuje djevojke

Kad su Andrea i Mijo ostali sami, on joj je napomenuo kako ne želi razgovarati o odnosima u kući, nego čuti više o njoj. „Napokon sam upoznao jednu ljepšu tebe, jednu novu Andreu“, rekao joj je Mijo kad je Andrea ispričala nešto više o svojoj DJ karijeri i prošlosti općenito. „Možda sam očekivala poljubac, ali nije bio trenutak za to“, rekla je Andrea. Razgovor nasamo s astrologinjom dobile su Nikolina i Anita, a objema im je savjetovala da se jače bore za Miju. „Njega treba baš osvojiti“, rekla je astrologinja Nikolini. U to su vrijeme Andrea i Mijo dobili svoj crtež i komentirali kako je Andrea bolje opisala Miju nego on nju. „Primijetio sam da je Andrea promijenila ploču, samo mi je teško vjerovati da se netko promijenio preko noći“, rekao je.

Koktel party

Počeo je koktel party, a Andrea je imala više samopouzdanja nego inače. „Nitko se ne svađa, nema javnih prozivanja, ali kako se mi gledamo i što zapravo mislimo dok se jedna drugoj smijemo, to je druga stvar“, komentirala je Silvia koja već ima ružu. Andrea je ponovno potencirala neku priču o svemu lošem što se dogodilo, no nikome se to više nije dalo slušati. Došao je Mijo, a djevojke su mu prepričavale svoj dan s astrologinjom. „Rekla je da ćeš me ženiti i da ću ti roditi troje djece“, rekla mu je Nuša i nasmijala sve. Prvo je zvao Nikolinu na razgovor, a ona je iskreno komentirala: „Nadam se da me Mijo sve razumije jer je meni jako stalo do njega.“

Dotad su djevojke raspravljale o iskrenosti, a Nuša se osjetila prozvanom. „Od drugih sam cura doznala što Barbara priča o meni po kući i svejedno mi je“, rekla je pjevačica, a kad su se vratili Nikolina i Mijo – Anita ga je pozvala na razgovor. „Htjela sam vidjeti kako to izgleda kad nas dvoje šutimo skupa“, rekla je Slavonka, što se Miji jako svidjelo. Andrea je priznala djevojkama da ima neke osjećaje prema njemu, a kad su se Anita i Mijo vratili u vilu, Barbara ga je zamolila za razgovor jer mu želi otvoreno reći da nisu sve cure iskrene. Kad ju je pitao kako je to zaključila, rekla je: „Našla sam jedan dokaz, dnevnik koji ti još ne mogu otkriti“, a Silvia je komentirala: „Sama nam je Nuša rekla da planira napisati knjigu.“

Podjela ruža

Uskoro je Mijo pozvao na razgovor Mihaelu, a djevojke su željele doznati što je Barbara pričala s njim, no ona je ostala tajnovita. „Mihaeli sam htio pokazati da i dalje mislim na nju“, rekao je Mijo i donio joj ružu, što je vratilo osmijeh na njezino lice. Julie se nije osjećala dobro i Mijo je otišao provjeriti u sobu je li joj bolje, a kad je vidio da je bolesna, donio joj je ružu u sobu. Ružu je čekalo šest djevojaka, a prva ju je dobila Nuša. Uslijedile su Nikolina, Barbara i Anita, a ostale su još čekati Emily i Andrea, koja je iznenada prekinula ceremoniju da bi nešto rekla. „Htjela bih da moju ružu daš Emily“, rekla je i nastavila pričati kako će se i dalje boriti za sebe, pravdu, ljubav i da će uvijek pomagati drugim ljudima. „Hvala ti na iskrenosti“, rekao joj je Mijo i kad je otišla, rekao: „Emily, ova je ruža ionako pripadala tebi.“

