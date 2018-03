Anđa Marić: Gašpi i ja smo skakali u zrak od sreće i vrištali!

Nakon što je u ožujku ove godine uložila žalbu na nepravomoćnu presudu kojom joj je oduzeto skrbništvo nad sinom Gašperom, Anđa Marić ponovno ima razloga za sreću. Naime, prema odluci višeg slovenskog suda, njezina je žalba uvažena i proces je poništen. Kako je reagirala na cijelu situaciju i koji je njezin idući korak, Anđa je otkrila za hot.hr.

‘Bila sam presretna, Gašper i ja smo skakali u zrak od sreće i vrištali. To je bio jedan veliki obrat za mene, nisam to očekivala. U praksi se nikad ne događa da prihvate tvoju pritužbu na presudu. Sada konačno imam nogu na lopti i ne znam se ponašati u toj situaciji. Što se tiče komunikacije s Primožem, trenutno nam je najveće opterećenje da nam dijete bude odličan učenik kao i do sada. Unatoč tome što već četiri godine živi na dvije adrese, uspio je ostati super učenik. Primož je trenutno jako ljubazan prema meni, to može značiti još jedan napad na mene, ali možda je i shvatio da treba biti dobar prema meni jer sam sve to izdržala’, ispričala je za hot.hr uzbuđena Anđa Marić, koja se više ne planira braniti uz pomoć odvjetnika.

‘Više neću imati odvjetnika jer sam financijski iscrpljena. Posljednjih pet godina sam sve što sam zaradila bacila u ništa! Voljela bih da mi netko vrati ove protekle godine života, živaca i zdravlja. Ne želim odvjetnika jer smatram da se nemam od čega braniti. Smatram da nisam ni za što kriva, ja sam samo majka koja želi biti sa svojim sinom, kao i on sa mnom. Naučila sam da sudovi i institucije moraju postojati radi ljudi koji ne mogu pronaći zajednički jezik, a ja više ne želim biti dio toga. Jedva čekam ponedjeljak da dođem na ročište i svima kažem: ‘Vidite li vi kakvo je ovo bezumlje?! Pokušat ću izaći iz svega toga i nagoditi se. U meni, naime, još uvijek tinja nada se će Primož biti spreman na dogovor’, priča Anđa kojoj u prilog ide i činjenica da je njezin sin Gašper nedavno navršio 10 godina.

‘U Sloveniji dijete koje ima 10 godina ima pravo odlučiti s kojim će roditeljem živjeti. Ozbiljno sam razgovarala s Gašperom i on je rekao da želi živjeti sa mnom. To, naravno, znači da će moći sa svojim tatom provoditi koliko god vremena želi. Naime, Primož i ja se sve dogovaramo u hodu i to super funkcionira. Moje dijete ima beskrajno povjerenje u mene i ja ću ga uvijek pustiti s tatom. Sudske odluke i procesi nemaju nikakve veze sa stvarnim životom’, kaže Anđa koja je neizmjerno zahvalna cijeloj Hrvatskoj na podršci.



‘Jako puno ljudi mi je pružilo podršku i hvala vam na tome. Baš sam rekla prijatelju: Vidi kako mene voli Hrvatska. Cijeli dan mi zvoni telefon, osjećam, prvi put u ove četiri godine, da nisam sama. Osjećam se moćno! Ovo nije velika stvar samo za mene, nego i za sve muškarce i žene koji će se naći u mojoj situaciji. Slovenija ima problema s takvim slučajevima i ako je bilo potrebno da jedna strankinja to razvali, učinit ću to sa zadovoljstvom!’, zaključila je ponosno Anđa.