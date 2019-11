ANA POBIJEDILA U MALOM IZAZOVU I DOBILA MASAŽU: Maca letjela padobranom i prebrodila strah od visine

Maca je probala letjeti padobranom pričvšćenim za brod i tako prebrodila strah od visine i letenja

Jutro u kući u Grižanima Ana je provela pišući pismo svojoj sestri, koja slavi 16. rođendan i kojoj želi da, za razliku od nje, ima više samopouzdanja i da se voli. Danijela nakon Alenovog izlaska i dalje komentira da je u šoku jer se ne može naviknuti da ga nema. S Mirnom je komentirala i da je Ivan prestao jesti obroke jer mu se neka hrana ne sviđa. „Ne znam je li razlog tomu što želi izaći van ili zato što misli da će tako izgubiti više kilograma“, komentirala je Mirna, a situaciju je pokušao riješiti trener Edo. Ivan mu je rekao da nije navikao jesti doručak i da se nikako ne može naviknuti na taj obrok. Prokomentirali su i Ivanov komentar na vaganju da je spreman otići pa ga je Edo pokušao uvjeriti da je svojoj supruzi dao obećanje da će se vratiti drugačiji i da još nije vrijeme za izlazak.

Marino otkrio da je bio ovisan o kocki

Na treningu plavi tim objašnjava trenerici Maji da je odlučio izbaciti Alena jer je on to zaista htio. „Ja se ne slažem s tim, meni je Alen dao potpuno drugačiji informaciju nego Gurki, mislim da on nije htio izaći“, kazala je Maca, a s njom se složila i Sara. Oba tima odrađuju trening na kojem treneri pokušavaju doprijeti do njih i saznati što ih sve muči. Maca je nesretna zbog Alenovog ispadanja, a kod crvenih vlada veća napetost. Marino je na vaganju otkrio da je imao problema s kockom, a s trenerom je podijelio da je bio u velikim problemima. „Bio sam svaki dan u ponoru, proklinjao dan kad sam se rodio. Izgubio sam dosta prijatelja zbog toga.

Na poslu su me svi voljeli, a i tu sam zabrljao i izgubio njihovo povjerenje“, ispričao je Marino. Edo ih je pokušao motivirati da iznesu sve što im muči jer inače neće doći do promjene, ni fizičke ni psihičke. „Meni se čini da oni žmire otkad su došli, da nisu svjesni prilike koja im je dana, nisu svjesni koliko ljudi će to gledati i željeti biti na njihovom mjestu. Skupili su hrabrost prijaviti se, izabrani su među tisuću kandidata i sad, kad su tu, gledaju kako im život prolazi“, komentirao je Edo, koji je nakon pokušaja motiviranja svog tima na kraju protestno napustio trening.

Maca se suočila sa svojim najvećim strahom

U malom izazovu kandidati su morali igrati košarku – odnosno u male koševe ubacivati 10 loptica, a kandidat koji ubaci više koševa, dobit će za nagradu masažu. Uz zezanciju i šalu, najbolja je na kraju bila Ana, kojoj će to u životu biti prvi odlazak na masažu. Na masterclasu su psihologinja Iva Brozičević Dragičević i nutricionistica Martina Linarić pokušale kandidatima dočarati povezanost između emocija i hrane, apostrofirajući da je mozak taj koji traži hranu u stresnim situacijama i da za tom hranom u većini slučajeva nema potrebe ni opravdanog razloga.

Psihologinja im je pokušala objasniti da osjećaji straha, napetosti, ljutnje i tuge stvaraju potrebu za hranom, koja stvara ugodu samo nekoliko minuta nakon čega ostaje osjećaj grižnje savjesti. Trenerica Maja je odlučila suočiti Macu s njezinim najvećim strahom – visinom i letenjem. Naime, nakon jednog traumatičnog leta, Maca se ne usudi ući u avion jer strahuje da će avion pasti. Kako bi pokušala prebroditi strah, Maca je probala letjeti padobranom, koji je bio pričvršćen za brod. Iako je umirala od straha, na kraju je ipak prošla izazov.

