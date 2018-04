Toliko mi je draga ova slika da sam je morala objaviti i i ovdje. “Splićanke” ❤️Kako smo rasturile večeras – presretna sam! 💪🏽 ❤️@ivanleolemo #gradskokazlistemladih

A post shared by Ana Gruica (@anagruica) on Apr 14, 2018 at 1:05pm PDT