ANA GRUICA POZIRALA U BIKINIJU I POKAZALA ISKLESANU FIGURU: ‘Samo sam se dobro namjestila…’

View this post on Instagram

Let's the weekend begin.☀️ Jednom tigar kupaći, uvijek tigar kupaći. 🤷‍♀️Since 90's. 🐅Grrrrrr… #summervibes #lovesummer #darkskin #summertime #38KnockOnTheDoor P. S. Samo sam se dobro namistila. 🤦‍♀️