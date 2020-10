ANA GRUICA POZIRALA SA SESTRAMA KOJE NE POKAZUJE ČESTO: Glumica je obilježila poseban datum

View this post on Instagram

Nije poanta ovog posta samo se praviti važna sa lipim i pametnim sestrama @petragru @mosoralije , nego se praviti važna sa roditeljima koji su nas izveli na pravi put i trudili se da nam u svoje 42.godine braka omoguće sve što su mogli. I to krvavim i napornim radom sa svojim 20 prstiju. Stoga – roditelji moji, Silvana i Špiro, sretna vam 42.godišnjica braka s najljepšom slikom – tri zahvalna kćeri! 💓🎉💥#samojako #onobitno #familytime #sisterpower #SvakaImaSvojFaktor