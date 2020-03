ANA GRUICA POKAZALA NESVAKIDAŠNJU MASKU KOJU JE DOBILA OD MUŽA: ‘Nije mislio ništa loše…’

View this post on Instagram

Muž mi je poklonio ovu masku. Ne znam zašto misli da je ova prikladna? 🤔🤷‍♀️ Biće me privikava na novi/stari #lifestyle 🤔 ko će znat… Di ste sad #lv #gucci #dior #ysl itd.??! P. S. Pasa za u lov i selo imam. #11daychallenge #OSTAJEMDOMA