ANA BUČEVIĆ SE UDAJE – TREĆI PUT! Zaručila se za srpskog glazbenika i otkrila detalje prosidbe: ‘Romantično je to odradio…’

Najpoznatija domaća motivacijska govornica, Ana Bučević zaručila se za srpskog producenta i glazbenika Marka Nikolića. Otkrila je da ju je prosidba iznenadila, a osjeća se predivno. Marko ju je zaprosio doma i to pred djecom.

“Predivna subota u našem domu, svi kod kuće opušteni i u našem ritmu i Marko dolazi do mene, uzima me nježno za ruku i klekne. Marko je inače jako romantičan i svako malo mi priredi neki predivan ljubavni trenutak. Govorio je predivne riječi o nama i našoj ljubavi, ali kada je izvadio kutijicu s prstenom, shvatila sam da me prosi. Plakala sam i smijala se u isto vrijeme. Predivno i romantično je to odradio. Baš kakav Marko i je. Zaista sam bila iznenađena. Djeca su znala da će me zaprositi i svi su bili uzbuđeni i spremni za taj trenutak. To je cijelom činu dalo posebnu čar”, ispričala je Ana za Story.hr.

Tvrdi da je u odličnim odnosima s Markovom bivšom te sa svojim bivšim partnerom. Kada završe brakovi treba razumjeti da te druge osobe prestaju biti partneri, ali ne prestaju biti očevi i majke djeci. Kaže da onoga trenutka kada brak završi treba svoj ego naučiti kontrolirati i od tada fokus staviti na dobrobiti djece.

“Kada ste to u stanju taj odnos će ostati zdrav i kvalitetan. Tu ljudi griješe. Puni gorčine i osude dolaze u konstantne konflikte, ne shvaćajući da tu najviše stradavaju djeca. Jednom smo te osobe voljeli i za to je postojao razlog. Staviti fokus na to i na svoju djecu, ne može ne dovesti do predivnih odnosa. Kada sam upoznala Marka, upravo mi je njegov odnos s bivšom suprugom pokazao kako razmišlja i kakav je čovjek. Recept je da ste u stanju gledati svoje bivše partnere očima vaše djece. Tako ih nastavljate voljeti na jedan novi način. A ljubav može samo donijeti dobro u vaš život”, istaknula je Ana.

Otkrila je da radom na sebi možemo postati bolja verzija sebe. Ona je s 42 godine itekako osvjestila što želi. Marko je za nju definicija muškarca, kaže da je jako osviješten i duhovan.

“Ja sam bila spremna svoj život provesti sama, baš kao i on. I kada se spoje dvoje ljudi koji su već sretni, taj odnos može samo ekspandirati dalje. Nježan, romantičan, duhovit, ostvaren, predivan tata. Zahvalnost je njegovo prirodno stanje. Osjećaj sigurnosti koji mi pruža kao glava obitelji dozvoljava mi da uz njega budem žena. Često kažemo da trebamo našu ljubav opisati u jednoj riječi ta riječ bila bi lakoća. Nikada se nisam osjećala ovako voljeno pored nekog muškarca”, kazala je. Poručila je svima da svi možemo i zaslužujemo živjeti ljubav.

“Želim svima da spoznaju da nikada ne odustaju od ljubavi jer ljubav nije i neće nikada odustati od vas. Ljubav je esencija života. Živeći je, možete reći da uistinu živite život!”, zaključila je Ana.