ANA BUČEVIĆ POTVRDILA GLASINE O RAZVODU: ‘Ludo sam ga voljela… Saznala sam za izbore koje je donosio bez mog znanja…’

Da, istina je. Saša i ja se razvodimo. Pokrenula sam rastavu braka prije nekoliko mjeseci. Saznala sam za izbore koje je donosio bez mog znanja i koji su za posljedice štetile našoj obitelji. Sve sam napravila da mu pomognem da shvati da će mu izbori koje donosi samo naštetiti. Nije me slušao i nije ih priznavao. Ne možeš pomoći onome koji pomoć ne traži. I ne preuzima odgovornost za svoje postupke. Toliko znam. Naš razvod je sporazuman, ali njegov Ego kao što vidite ponekad luduje i nije ga u stanju kontrolirati. Šutjela sam do sada iz više razloga. Htjela sam mu pomoći da se vrati na pravi put. Oprostom i ljubavlju. Htjela sam da osvijesti svoje izbore i gdje će ga odvesti. Htjela sam, što i jesam u našoj intimi riješiti sa zavodom za socijalnu skrb da mi pomognu savjetima kako da sa izborima koje donosi ostane prisutan tata našem sinu. Napravila sam sve da zadrži integritet i dostojanstvo. Na žalost, on ni ovog trenutka nije svjestan izbora koje i dalje donosi. Jasni su meni obrambeni mehanizmi i napade kao obrane. To je čovjek kojeg sam ludo voljela 7 godina i dala mu svoje puno povjerenje i ljubav. Ali ja živim ono što pišem u svojim knjigama. Znam i što ljubav nije. I kada izgubiš u nekoga povjerenje shvatiš da onog najvažnijeg za sretan brak više nema. Prijateljstva. A ja ljubav dišem. I disala sam je svakog trenutka našeg braka. Ovo je jedna od naših posljednjih fotografija gdje sam ja i dalje bila ludo zaljubljena u svog supruga, a on je u tim trenucima već znao da donosi izbore koji ljubav nisu. Ne pada mi na pamet ni jednom ga riječju ponižavati, vrijeđati ni blatiti. To je tata našeg sina i čovjek za kojeg sam mislila da ćemo život zajedno provesti. Više to ne mislim. To nije više onaj moj Saša. Nikada ga nisam prevarila, nikada lagala, nikada napravila ni jedan postupak koji ljubav nije bio. Ja i dalje i ovog trena volim njegovu dušu, ali ne ono tko je postao! Ja mogu samo živjeti ljubav. Kada ljubav to više nije, ja idem dalje opet živjeti ljubav. A njega ću sada voljeti izdaleka. Toliko od mene…❤ #safariduha#motivationalspeaker