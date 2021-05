AMERIČKI TWITTER EKSPLODIRAO, ALBINA U TRENDINGU NAKON ISPADANJA: ‘Eto, koliko su sj*****, pokrali su je!’

Mnogi pišu kako je Hrvatska na ovogodišnjem Eurosongu pokradena, a o Albini se piše i na Twitteru.

ALBINA NAKON GORKOG ISPADANJA POSLALA ZNAKOVITU NAJAVU: ‘Iduće godine bit će show koji svijet nije vidio…’

Američki bloger i obožavatelj Eurosonga Leith Skilling objavio je da je Hrvatska u trendingu na američkom Twitteru.

“Hrvatska je u trendingu u SAD-u. Eto koliko su pokrali Hrvatsku na Eurosongu. Podaci s Twittera govore da je Hrvatska sinoć, odnosno riječ #croatia na 38. mjestu američkog Twittera, a Albinino ime uključuje više od osam tisuća tweetova, piše RTL.

Croatia is trending in the US – that’s how badly #Eurovision screwed up robbing Albina of a place in the grand finals. pic.twitter.com/8dW9XMznPu

— Leith Skilling #BlackLivesMatter (@LeithSkilling) May 18, 2021