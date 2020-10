AMERIČKE ZVIJEZDE VEĆ SE DANIMA SKIDAJU PRED KAMERAMA: Evo što žele poručiti uz svoje golišave fotke

Jared Leto posljednji je u nizu američkih zvijezda koji se skinuo zbog višeg cilja. Naime, 48-godišnji glumac na društvenim mrežama objavio je selfie na kojem je potpuno gol i usput podsjetio svoje pratitelje (samo 10.5 milijuna ima ih na Instagramu) da ne zaborave glasati na nadolazećim predsjedničkim izborima.

Njegova je fotka skupila više od 650.000 lajkova u jednom danu, a sigurni smo kako je nekolicinu fanova uvjerio da ispune svoju građansku dužnost.

A post shared by JARED LETO (@jaredleto) on Oct 21, 2020 at 9:16am PDT

View this post on Instagram

Prošloga mjeseca slično je učinio glumac Chris Evans nakon što je slučajno podijelio svoju golišavu fotku na Instagramu. Kada je shvatio što je učinio, iskoristio je pozornost i pozvao fanove da izađu na izbore.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020