AMEL ĆURIĆ USKORO POSTAJE TATA, OTKRIO I SPOL BEBE: ‘Pucaju me hormoni, malo sam sretan, malo nervozan’

Vijest je skrivao punih šest mjeseci, ali više ne taji koliko se veseli prinovi, koja stiže već u srpnju

Bosanskohercegovački pjevač Amel Ćurić, koji se trenutno natječe u zabavnom showu ”Tvoje lice zvuči poznato”, uskoro će postati tata. Vijest je to koja koja je odjeknula u tamošnjim medijima nakon što je glazbenik sretnu vijest uspješno skrivao šest mjeseci.

“Evo da i ovu sreću podijelim sa svima! Postaću otac ako Bog da! ❤”, napisao je presretni Amel na Instagramu i Facebooku. Otkrio je da mu supruga Jelena u srpnju treba roditi sina. Na društvenim su mrežama odmah počele pljuštati čestitke sa svih strana.

”Više sam nego uzbuđen. Dosad smo tajili da je Jelena trudna jer smo htjeli sve sačuvati za sebe dok ne prođe prvi dio trudnoće. Sada je sve ok, a i trbuh je toliki da se više ne može skrivati (smijeh). Hvala Bogu na svemu, presretan sam. Čudan je to neki osjećaj, a malo me hvata i panika. Sada o svemu razmišljam, kako i što će sve biti… E da, bit će muško, ali ime vam nećemo otkriti. To čuvamo do samog kraja. Ma ja sam vam u takvom čudnom stanju da imam osjećaj kao da sam ja trudan. Pucaju me hormoni, malo sam sretan, a malo nervozan”, izjavio je budući tata za Dnevnik.hr.