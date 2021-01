ALEX OBJAVILA VULGARNE PORUKE KOJE DOBIVA: ‘Ovi šu*ci su obećali pomoći djeci pa odustali shvativši da neće dobiti pi*ke’

Ognjenu su razljutili ljudi koji su htjeli sudjelovati u humanitarnoj akciji pa poslije odustali

Zagrebačka kantautorica Alex Ognjena (37) na društvenim je mrežama pokrenula humanitarnu akciju za prikupljanje laptopa i tableta djeci iz Dječjega doma u Sisku, kako bi oni neometano mogli pratiti online nastavu.

Bivšu dominu, u zadnje vrijeme poznatiju po ljubavnoj aferi sa zadarskim glazbenikom Borisom Rogoznicom, inače bivšim suprugom voditeljice i glumice Doris Pinčić, razbjesnile su poruke pojedinih muškaraca koji joj se javljaju povodom spomenute akcije.

Prokazala ih na Instagramu

Naime, nakon niza objava o humanitarnoj akciji, Ognjenu su razljutili ljudi koji su htjeli pomoći pa poslije odustali. Ona ih je sada prokazala na Instagramu i otkrila s kakvim se neprimjerenim porukama svakodevno susreće.

ALEX ODGOVARALA NA ŠKAKLJIVA PITANJA, ALI NISU SAMO PITANJA BILA ŠKAKLJIVA: Recimo, i ova fotka s podignutom majicom mami osmijeh na lica

“Svi šu*ci koji su obećali pomoći pa odustali kada su shvatili da neće dobiti pi*ke neka se uguše u grižnji savjesti”, napisala je kantautorica i javno objavila profil jednoga muškaraca te njegove nemoralne ponude njoj.

Ovo je prestrašno za čitati

“Koliko još fali laptopa? Ako daš pi*ke, dat ću ti deset laptopa”, glasila je prva poruka, no na tome se korisnik nije zaustavio. “Budući da me ljutiš, sada dajem ponudu za devet laptopa. Nastaviš li me ljutiti, bit će i manje”, poslao joj je nakon što mu Alex nije ništa odgovorila.

“Reci djeci da neće dobiti laptope jer ti nećeš dati pi*ke”, napisao je stanoviti “gospodin” u posljednjoj poruci. Ranije je Ognjena također dijelila neprimjerene i nemoralne ponude koje su joj slali muškarci. Nije se libila javno podijelili njihova imena, a tako je bilo i ovoga puta.