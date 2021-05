ALEX NE SKRIVA KOLIKO JE POVRIJEĐEN: Kad su ga pitali za J.Lo, bacio je provokaciju zbog koje će se Affleck živ pojesti

Jadni Alex više nema šanse kod Jennifer Lopez jer se ona navodno spetljala s bivšim zaručnikom Benom Affleckom

Alex Rodriguez zbilja se nadao da postoji šansa da se on i Jennifer Lopez ponovo spetljaju. No, šanse za ponovni nastavak veze su mu jako male s obzirom na to da je ona, kako se čini, već našla zamjenu, i to svoga bivšeg zaručnika Bena Afflecka.

Nakon jučerašnje večere u Miamiju, bivšeg igrača bejzbola su ulovili novinari, koji su ga, naravno, odmah pitali što misli o vezi J. Lo i Bena Afflecka. Naprije je ignorirao pitanje te novinarima poželio ugodan dan.

Ben mrzi Yankeese

Nakon ponovnog novinarskog upita, imao je još jedan komentar.

“Idemo, Yankees!”, kratko je izjavio A-Rod. Mnogi su odmah zaključili da je ovom izjavom htio isprovocirati holivudskog glumca, koji inače navija za Boston Red Sox, koji su glavni rivali Yankeesima, piše E! Online.

Koliko Ben ne voli Yankeese, govori činjenica da je jednom prilikom odbio staviti kapu s logom ove momčadi na glavu – i to dok je snimao scenu za film.

“Nema šanse da nosim tu kapu. Jednostavno ne mogu”, izjavio je tada Ben.

