ALEN VITASOVIĆ U TEŠKOJ SITUACIJI: ‘Dragi prijatelji, pošto već 10 mjeseci nemam prihoda, privremeno ne mogu primati telefonske pozive…’

Vitasović je na društvenim mrežama progovorio o svojoj financijskoj situaciji

Alen Vitasović oglasio se na Facebooku te otkrio da je zbog koronakrize u teškoj financijskoj situaciji.

“Dragi prijatelji, pošto 10 mjeseci nisam imao prihoda, znamo zbog čega, privremeno ne mogu primati telefonske pozive. Možete me dobiti porukama ili pozivima na Viber, WhatsApp ili Messenger”, napisao je.

ALEN VITASOVIĆ O ŽIVOTU TIJEKOM KRIZE: ‘Sebe prvo ubijam iznutra, a onda sam opasan i za druge’

“Od Ministarstva kulture sam dobio pomoć za ožujak i travanj i više ništa jer nemaju više sredstava. Neću od njih dobiti ništa za svibanj, lipanj i srpanj, a neću dobiti ništa ni ubuduće. U ovom sam mjesecu imao dogovorena tri koncerta, ali su otkazana, i to ne zato što je tako naložio Stožer, već zato što su ih odgodili organizatori, plašeći se da neće ispuniti mjere ili da neće ljudi doći. Opća je panika! Četiri mjeseca smo doma, razočarani, ne znamo kako dalje. Ja i četiri moja glazbena suradnika. A svi profesionalci koji žive od toga. Meni ministarstvo plaća radni staž i zdravstveno. Nije da sad Vitasović kuka, teško je svima… A najavljuju da će biti još gore. Pitanje je kako će svi glazbenici preživjeti jesen i zimu ako se nešto ne promijeni”, rekao je glazbenik u srpnju za Glas Istre.

ALEN VITASOVIĆ ISKRENO O TEŠKOM RAZDOBLJU: ‘Ne mogu kćeri platiti studij. Problem su mi i režije…’

“Posljednje tri-četiri godine jako je dobro krenulo. Bio sam jako zadovoljan. Čak je i ova godina krenula dobro. I moje je zdravlje krenulo nabolje; baš sam bio sretan. Ovo me sada presjeklo. Teško se snalazim. Ne govorim ovo samo u svoje osobno nego i u ime svojih kolega. Ne znamo što raditi i kako se organizirati. Svjesni smo da je teško svima, i bivšim radnicima Uljanika. Nije glazbenicima najteže, no mi dobijemo honorare jedino ako sviramo uživo. Ponavljam, ako se ovo s koronom ne završi za mjesec-dva, bit će jako, jako loše. Ponavljam, ne bih htio da ispadne da Vitasović kuka. Teško je penzionerima, nezaposlenima, ovo je čista katastrofa. Pola zemlje je otišlo van. Ja mogu ići na njivu, ali na koju njivu; 40 godina sam na sceni. Kad ti ovako nešto naprave, to je kao da ti uzmu dušu! To je nevjerojatno. Ne znam kako naprijed”, ispričao je tada Vitasović.