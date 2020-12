ALEN VITASOVIĆ OTVORIO DUŠU: ‘Bez ikakvih prihoda sam. Govore mi da kopam krumpire i skupljam boce, to su neki hejteri…’

Poznati istarski pjevač je priznao da se nalazi u teškoj situaciji

Alen Vitasović progovorio je o teškoj financijskoj situaciji u kojoj se nalazi njegova obitelj otkako su zabranili nastupe. Istarski glazbenik nedavno je otkrio da ne može primati telefonske pozive dok ne plati račune. “Ne mogu nikoga zvati niti se može mene zvati dok ne platim dva računa. Koliko novca? To je isključivo moja stvar”, rekao je za 24sata.

Otkrio je i što misli o negativnim komentarima na društvenim mrežama.

“Bez ikakvih prihoda sam, a imam dvoje djece koje treba školovati. Govore mi da sadim krumpire, a na pozornici sam više od 45 godina. Brao sam krumpire i masline, pomagao sam ocu i susjedima cijeli svoj život, ali to nije moj posao. To nije ono što radim. Netko mi je rekao i da skupljam boce. To su neki hejteri koji ne razumiju tko sam i što radim”, ispričao je.

Vitasović ima novi hit “Zaprli su mi oštarije”- Spot su snimali u njegovim rodnim Orbaničima u Istri gdje živi u obiteljskoj kući. “To je autorska pjesma bazirana na snimci od prije nekoliko mjeseci kad su me u očajničkom stanju snimili kako kukam jer nam zatvaraju kafiće. Ja sam se tad samo zafrkavao. Nažalost, pjesma je taman pogođena za ovo vrijeme kad su zatvorili kafiće, iako meni ne pada teško to, nego što su zatvorena ljudska srca, što su se ljudi otuđili. Nisam bio na pozornici od ožujka, gotovo deset mjeseci, a to mi je život”, rekao je.