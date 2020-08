VITASOVIĆ OBJAVIO HISTERIČNI STATUS, KOLEGA S ESTRADE GA SPRDA: ‘Cetinski mi je bacio uroke na dragog prijatelja’

Vitasovićev kolega Dražen Turina Šajeta njegov status podijelio je na svom Twitteru uz šaljivi komentar

Pjevač Alen Vitasović na Facebooku je iznio svoje mišljenje o pandemiji koronavirusa u kojemu je istaknu kako ga ta bolest neće natjerati da sad odustane.

ALEN VITASOVIĆ ‘OPRAO’ KOLEGE KOJI KUKAJU ZBOG PANDEMIJE: ‘Nisu prilagođeni. I nisu skromni nego bahati…’

“Nije ovo kuga. Ovo je neka velika urota da ljude pokore, da budemo robovi. Neka je to i bolest, ali nije toliko strašna. Nitko ne plače, nikoga niš ne boli. Nitko ne zna tko je to umro. Možda je teško onom koji izgubi svoje najbliže, ali se*u! A rak, srčani, moždani..? Po meni triba izdržati u maloj brzini, ali izdržati. Ovi koji već odustaju sad, nikad se više neće vratiti. Neću! Toliko godina se mučim da me neće ovo sad natjerati da odustanem”, napisao je, a s njime su se složili njegovi pratitelji.

Vitasovićev kolega Dražen Turina Šajeta njegov status podijelio je na svom Twitteru uz šaljivi komentar.

ALEN VITASOVIĆ ISKRENO O RAZVODU I BORBI S ALKOHOLIZMOM: ‘Smeta me, ali više me nije sram…’

“Je l’ pozna itko dobrog egzorcista u Istri? Tony Cetinski mi je bacio uroke na dragog prijatelja…”, napisao je.