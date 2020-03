ALEN VITASOVIĆ ISKRENO O RAZVODU I BORBI S ALKOHOLIZMOM: ‘Smeta me, ali više me nije sram…’

Vitasović je potvrdio da se razveo od supruge Sandre s kojom je, kako tvrdi, ostao u dobrim odnosima

Glazbenik Alen Vitasović u intervjuu za RTL-ov Exkluziv progovorio je o nedavnom razvodu od supruge Sandre te o dugogodišnjoj borbi s alkoholizmom. Iako glasine o njegovom razvodu kruže već neko vrijeme, on ih je negirao. Sada je ipak potvrdio da su istinite. “Ja sam se rastavio sa suprugom Sandrom, ali smo ostali u dobrim odnosima. Rekla mi je da ne pričam o djeci. Stalno se viđamo, stalno smo zajedno i sve ok. Sin je kod mene, kćerka je više kod Sandre, ali smo ponekad zajedno i jako je korektno”, rekao je. Otkrio je i da je u 52. godini počeo trenirati fitness i da se nikad nije osjećao bolje.

Borba s demonima

Međutim, i danas se bori s alkoholizmom, svojim najvećim porokom. “To je određena vrsta bolesti i ima puno drugih ljudi koji isto imaju te probleme, ja ih neću imenovati. Rekao sam da ne znam zašto su na mene i Grdovića svi navalili. Mi se borimo, radimo, mučimo se, svatko ima svoje poroke”, rekao je Alen koji danas živi povučeno u mjestu Orbanići u Istri. Dodao je da je navikao na osude. “Smeta me to jako, ali više me nije sram. To se dogodilo, to se događalo, još se događa, borim se”, rekao je.

Alen i Sandra upoznali su se u jednom klubu u Istri, a u braku su bili od 1995. do 2015. godine. Kad su slavili 20. godišnjicu priznao je da prolaze kroz bračnu krizu i da žive odvojeno. Par mjeseci nakon toga izjavio je da žive zajedno i da su prebrodili krizu. Međutim, ponovno su se javili problemi pa su odlučili staviti točku na svoj brak.

