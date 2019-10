ALEN OTVORIO DUŠU TRENERICI: Otkrio koja ga je tatina izjava jako pogodila: ‘Zbog toga sam počeo još više jesti’

Alen je priznao trenerici i da su ga često tukli u školi, ali da on nije nikad uzvratio pa je često iz škole dolazio tužan

Alen je osim sladoleda za svoj rođendan od trenerice dobio i “rođendanski trening”– prebacivanje kamenja s jedne na drugu stranu. Dok je on prebacivao kamenje, Maja ga je upitala što mu je bilo najgore što mu je netko rekao u životu. ”Moj tata mi je rekao da ako ne smršavim, uzet će nož i odrezat mi trbuh”, rekao joj je Alen te dodao da mu se otac nikad nije ispričao za to jer se vjerojatno ni ne sjeća, a on je zbog toga počeo još više jesti.

Zagrepčanin je priznao trenerici i da su ga često tukli u školi, ali da on nije nikad uzvratio pa je često iz škole dolazio tužan. Maja ga je pitala je li ga život mazio, ali Alen joj nije mogao dati pozitivan odgovor. ”Nije me mazio. Nisam imao vode, struje. Jedva sam imao što za jesti. Jeo sam samo krumpire i tijesto”, ljut je bio Alen udarajući u boksačku vreću.