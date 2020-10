ALEN JE U ‘ŽIVOTU NA VAGI’ SKINUO ČAK 86,4 KILOGRAMA: Nije posustao ni nakon showa, evo kako danas izgleda njegov jelovnik

‘Ne brojim kalorije, nisam to nikada radio niti planiram. Smatram da takav način prehrane stvara opsesivni odnos prema hrani, koji je u konačnici štetan jer ti se sve počne opet vrtjeti oko hrane’, rekao je Alen

Ususret novoj sezoni “Života na vagi”, koja će se uskoro emitirati na RTL-u, RTL je razgovarao s pobjednikom treće sezone – Alenom Abramovićem. Tada 46-godišnji Zagrepčanin osvojio je izdašnu novčanu nagradu od 150 tisuća kuna izgubivši nevjerojatnih 86,4 kilograma! “Poklonio sam si novi život! Presretan sam!”, rekao je Alen, kojeg mnogi nisu prepoznali kada je ušetao u studio.

Kako danas izgleda Alenov menu? Detaljno ga je opisao:

Jedan dnevni meni – doručak, ručak, večera

Doručak: 2 kuhana jajca, 2 šnite kuhane šunke s umanjenim unosom soli, malo zrnatog sira, kiseli krastavci i šnita švedskog kruha.

Ručak: 3 svinjska kotleta pečena na kokosovom ulju u pećnici s raznovrsnim povrćem (paprika, luk, paradajz, mrkva). Salata od krastavaca s češnjakom, začinjena maslinovim uljem, himalajskom soli i accetom, na koju podrobim feta sir.

Večera: Mozzarela od bivoljeg mlijeka koju jako popaprim i malo posolim, nekoliko cherry rajčica na pola, 2 proteinska krekera.

A što jedeš za užinu?

Ne jedem užinu. Za mene je užina proteinski shake koji konzumiram nakon treninga.

Brojiš li kalorije?

Ne brojim kalorije, nisam to nikada radio niti planiram. Smatram da takav način prehrane stvara opsesivni odnos prema hrani, koji je u konačnici štetan jer ti se sve počne opet vrtjeti oko hrane. Naravno da treba postojati kalorijski deficit kod ljudi koji žele smršavjeti, ali do njega možemo doći korištenjem logike i intuicije da osvijestimo koliko je previše hrane na tanjuru i kako razumjeti kada smo dovoljno siti bez nepotrebnog pretrpavanja.

Koliko ti je promjena prehrane promijenila život?

Strahovito puno jer baš je taj aspekt kod mene bio najveći problem. Naviknut na brzu prehranu zbog načina života i pribjegavanje najlakšim opcijama (fast food i pekare) su me i dovele do 181 kg. Salate su bile čista nepoznanica dok su sada svakodnevica i mogao bih reći zdrava ovisnost.

Pridržavaš li se savjeta iz showa?

Savjeti koje sam dobio u showu dragocjeni su i naravno da ih se pridržavam. Ja sam sve savjete i znanje stečeno u showu prilagodio sebi i odabrao ono što kod mene funkcionira. Mislim da bi svi kandidati trebali učiniti isto jer će tako imati dobre rezultate. Na primjer, zašto forsirati određenu vježbu na treningu ako znaš da postoji mogućnost da te ona dovede do ozljede. Postoje alternative koje će imati učinak a umanjiti mogućnost ozljede. Ili na primjer, rečeno je da moram jesti puno puno zelene salate, a ja ju stvarno ne volim. Onda sam shvatio da postoje i druge salate, kao što je kupus, koji volim. Zašto da si svaki dan zagorčavam život zelenom salatom na silu?! Nekada morate biti tvrdoglavi, ali pravedni prema sebi i u tom segmentu.

Najbolji savjet koji si dobio u showu?

Daj sve od sebe jer ovo ne traje vječno i koliko god bilo teško, jednog dana će završiti i više neće biti izolacije, trenera, besplatne zdrave prehrane i ako ne iskoristiš to posebno stanje i taj privilegij da ti je pružena prilika, bit će ti žao jednog dana što nisi to iskoristio. Učinio sam upravo to, kod mene je svaki dan bio CARPE DIEM! Nisam htio da show završi a da se uhvatim razmišljajući kako sam propustio priliku zbog svoje lijenosti ili neprilagodbe zdravijem načinu života.