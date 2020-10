ALEN IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ OTKRIO DA IMA CURU: ‘Da je nema, trebalo bi je izmisliti. Imala je ulet zlata vrijedan’

Alenu je sadašnja draga poslala poruku na društvenu mrežu i tako je sve počelo

Ususret novoj sezoni showa “Život na vagi”, uz koji su mnogi natjecatelji, ali i gledatelji pred malim ekranima promijenili svoje nezdrave životne navike, prošlogodišnji kandidati otkrili su koliko su napredovali otkako je pala posljednja klapa njihove sezone, što su sve postigli u jednoj godini te je li se tko od njih i zaljubio!

Alen Španiček osvojio je srca mnogih gledatelja svojom životnom pričom, ali i trudom koji je pokazao u prošloj sezoni. I dok je tada za RTL.hr otkrio da su mu ciljevi u 2020. godini, između ostalog, pronaći i djevojku, mladi Zagrepčanin tu je želju doista prekrižio s liste! “Istina je, zaljubljen sam i to sretno! Zajedno smo devet mjeseci”, tajnovito će Alen, ne želeći otkriti ime svoje djevojke.

“Obožavam svoju bolju polovicu, da je nema, trebalo bi je izmisliti. Dok sam pored nje, svi problemi nestanu, ali kako je jednom voditeljica Marijana rekla – ja sam uvijek tajanstven i samozatajan pa će se tako i nastaviti”, kaže kandidat prošlogodišnje sezona “Života na vagi”.

Zadovoljan je i sa svojim izgledom

Ipak, otkriva kako su se djevojka i on upoznali. “Cura je imala ulet zlata vrijedan. Tako da sam odmah pao!”, priznaje Alen kojemu je njegova sadašnja draga poslala poruku na društvenu mrežu i tako je sve počelo.

Osim što je sretan u ljubavi, Alen je zadovoljan i svojim izgledom, kao i zdravljem. “Puno toga se promijenilo otkako sam izašao iz showa. Recimo, lakše se krećem, puno bolje se osjećam, nisam nikad mislio da je moguće promijeniti život toliko da možeš napokon u potpunosti uživati u njemu”, objašnjava Alen koji svoju liniju održava prehranom, ali i treningom jer, po njegovu mišljenju, jedno bez drugoga ne ide.

Zato Alen vježba četiri do pet puta tjedno i kaže da mu je to najbolji dio njegova novog života. “Tijekom treninga sam u svom svijetu, zamišljam budućeg sebe i što još mogu učiniti da do toga dođem što prije. Fokus je ono što vam je potrebno, a ne dodavanje kilograma na šipku”, savjetuje nove kandidate Alen, dodajući kako danas ima između 100 i 105 kilograma, čime je i više nego zadovoljan. “To su kvalitetni kilogrami stvoreni treningom tako da sam presretan.”.

Kako i ne bi bio kad je, otkriva, prije ulaska u show bio pun mentalnih blokada, dok mu je sad u glavi potpuno drugačija rečenica, a to je: “Samo snažno naprijed!”.